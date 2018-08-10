Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА благодаря победе «Уфы»

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«Уфа» провела свою третью встречу в Лиге Европы, обыграв на домашнем стадионе «Прогрес» со счетом 2:1. Первая победа в истории уфимского клуба в еврокубках принесла России 0,167 балла в таблицу коэффициентов. Также в четверг санкт-петербургский «Зенит» со счетом 0:4 на выезде проиграл минскому «Динамо» и очков не набрал. Ничейный результат в матче между «Брагой» и «Зарей» (1:1) принес Португалии только 0,1 балла в таблицу коэффициентов УЕФА, что позволило России оторваться от преследователя.

Сейчас Россия с 44,632 балла занимает шестое место в рейтинге. Единственные в нынешнем евросезоне очки принесла «Уфа», дважды сыграв вничью со словенским «Домжале» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Пятое место в рейтинге коэффициентов занимает Франция (50,415). Представитель французского чемпионата «Бордо» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы обыграл на выезде украинский «Мариуполь» (3:1). Суммарный коэффициент Португалии составляет 38,532. Находящаяся на восьмом месте Украина имеет 34,600 балла.

Первое место в рейтинге занимает Испания (86,712), второе — Англия (65,391), третье — Италия (64,725), четвертое — Германия (59,355).

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество команд, которые выступают от страны в еврокубках.

Общий рейтинг — сумма коэффициентов последних пяти сезонов. По итогам нынешнего сезона определится представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21.

За победу в матче квалификационных раундов дается 1 очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного этапа — 2 очка, за ничью — 1. За выход команды в групповую стадию европейских кубков стране начисляется 4 очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — 4. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — 1.