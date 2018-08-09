«Красная карточка Суюмбаева изменила весь матч». Тренер «Кайрата» прокомментировал поражение в Лиге Европы

По его словам, после первых минут «Кайрат» уже не контролировал игру.

— Мы начали матч немного нервно. Первые минуты были не лучшими для нас и после этого мы уже больше контролировали игру. После первых 10 минут игра стала более равной, и когда также игрока соперника удалили, команды сравнялись по количеству игроков и матч стал уже совсем другим. И та красная карточка в адрес Суюмбаева для нас изменила весь матч, потому что после 1:0 мы лучше стали играть и удаление только полностью изменило ход игры.

— Что Вы возьмете для себя из этой игры? И как думаете, сможете ли проявить реакцию в следующем матче?

— Конечно, мы отреагируем на этот результат. У нас есть второй матч в Алматы и да, этот результат не лучший для нас, но мы имеем шансы: они забили здесь два гола, и мы можем забить два гола в Казахстане. Почему нет? Мы смогли забить два гола АЗ, так почему же не сможем повторить это в следующей игре? Да, это будет тяжело исходя из результата, но у нас есть шансы. Я верю в то, что мы сыграем так, как сможем и будем думать о том, что у нас есть свои шансы.

— Как Вы можете сравнить «Сигму» и АЗ?

— Это полностью разные команды. АЗ — команда с позиционной игрой, они много держат мяч, а «Сигма» — это та команда, которая всегда атакует, старается играть двумя флангами и давали нам шанс позади. «Сигма» более физическая команда, они всегда бьют из-за предел штрафной, а АЗ же совсем другие. Ваша команда агрессивная команда в атаке. Да, может и не такая квалифицированная как АЗ. Мы не можем сравнивать их, это совсем разные команды.

— Как Вы думаете, после сегодняшнего матча сколько болельщиков придут поддержать вас в Алматы?

— Я надеюсь, что стадион будет полным, надеюсь, что болельщики поддержат нас, потому что мы верим и верим в то, что болельщики также будут верить в нас. Сложно? Да, но мы верим. Болельщики должны знать, что мы верим в себя. Это футбол. Если мы уступили здесь 0:2, почему мы не можем выиграть дома 2:0? Сложно? Да. Возможно? Да.

И это мое сообщение болельщикам: надеюсь, что стадион будет полным. Я знаю наших болельщиков, они всегда отлично поддерживают нас и в Казахстане будет сложный матч. Мы будем стараться создать атмосферу, чтобы выиграть матч. Нам нужен каждый из вас, каждый футболист и я уверен, что болельщики заполнят стадион.