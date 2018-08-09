Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Динамо М
Футбол. Зарубежный
19:00
Олимпик Д
Львов
Футбол. Еврокубки
9.08
Севилья1
Жальгирис В0
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Лестер
Футбол. Еврокубки
9.08
Слован Бр2
Рапид В1
Футбол. Еврокубки
9.08
Легия1
Дюделанж2
Футбол. Еврокубки
9.08
Корк Сити0
Русенборг2
Футбол. Еврокубки
9.08
ТНС0
Мидтьюлланн2
Футбол. Еврокубки
9.08
Рейнджерс3
Марибор1
Футбол. Еврокубки
9.08
Спартак Сб0
Бреннбю2
Футбол. Еврокубки
9.08
Сарпсборг 081
Риека1
Футбол. Еврокубки
9.08
Хайберниан0
Мольде0
Футбол. Еврокубки
9.08
Хайдук С0
Стяуа0
Футбол. Еврокубки
9.08
Заря Лг1
Брага1
Футбол. Еврокубки
9.08
Олимпия Л3
ХИК0
Футбол. Еврокубки
9.08
Олимпиакос П4
Люцерн0
Футбол. Еврокубки
9.08
Бешикташ1
ЛАСК0
Футбол. Еврокубки
9.08
Истанбул ББ0
Бернли0
Футбол. Еврокубки
9.08
Генк2
Лех0
Футбол. Еврокубки
9.08
Витесс0
Базель1
Футбол. Еврокубки
9.08
ЦСКА Сф1
Копенгаген2
Футбол. Еврокубки
9.08
Норшелланн1
Партизан2
Футбол. Еврокубки
9.08
Ягеллония0
Гент1
Все события
Фоторепортажи
20ЦСКА в 7-й раз выиграл Суперкубок России
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
09:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Красная карточка Суюмбаева изменила весь матч». Тренер «Кайрата» прокомментировал поражение в Лиге Европы

Главный тренер «Кайрата» Карлос Феррер прокомментировал поражение от чешской «Сигмы» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы, сообщается на сайте алматинского клуба.

По его словам, после первых минут «Кайрат» уже не контролировал игру.

— Мы начали матч немного нервно. Первые минуты были не лучшими для нас и после этого мы уже больше контролировали игру. После первых 10 минут игра стала более равной, и когда также игрока соперника удалили, команды сравнялись по количеству игроков и матч стал уже совсем другим. И та красная карточка в адрес Суюмбаева для нас изменила весь матч, потому что после 1:0 мы лучше стали играть и удаление только полностью изменило ход игры.

— Что Вы возьмете для себя из этой игры? И как думаете, сможете ли проявить реакцию в следующем матче?

— Конечно, мы отреагируем на этот результат. У нас есть второй матч в Алматы и да, этот результат не лучший для нас, но мы имеем шансы: они забили здесь два гола, и мы можем забить два гола в Казахстане. Почему нет? Мы смогли забить два гола АЗ, так почему же не сможем повторить это в следующей игре? Да, это будет тяжело исходя из результата, но у нас есть шансы. Я верю в то, что мы сыграем так, как сможем и будем думать о том, что у нас есть свои шансы.

— Как Вы можете сравнить «Сигму» и АЗ?

— Это полностью разные команды. АЗ — команда с позиционной игрой, они много держат мяч, а «Сигма» — это та команда, которая всегда атакует, старается играть двумя флангами и давали нам шанс позади. «Сигма» более физическая команда, они всегда бьют из-за предел штрафной, а АЗ же совсем другие. Ваша команда агрессивная команда в атаке. Да, может и не такая квалифицированная как АЗ. Мы не можем сравнивать их, это совсем разные команды.

— Как Вы думаете, после сегодняшнего матча сколько болельщиков придут поддержать вас в Алматы?

— Я надеюсь, что стадион будет полным, надеюсь, что болельщики поддержат нас, потому что мы верим и верим в то, что болельщики также будут верить в нас. Сложно? Да, но мы верим. Болельщики должны знать, что мы верим в себя. Это футбол. Если мы уступили здесь 0:2, почему мы не можем выиграть дома 2:0? Сложно? Да. Возможно? Да.

И это мое сообщение болельщикам: надеюсь, что стадион будет полным. Я знаю наших болельщиков, они всегда отлично поддерживают нас и в Казахстане будет сложный матч. Мы будем стараться создать атмосферу, чтобы выиграть матч. Нам нужен каждый из вас, каждый футболист и я уверен, что болельщики заполнят стадион.

Напомним, игра проходила на стадионе «Андрув» в Оломоуце и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Ответный матч между «Кайратом» и «Сигмой» пройдет 16 августа в Алматы и начнется в 20:00 по времени Астаны.

Сигма 2:0
Первый тайм: 1:0
Кайрат
9.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Andruv
Главные тренеры
Карлос Алос Феррер
Голы
21′ Мартин Сладки  
50′ Вацлав Пиларж  
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сигма
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
"Это разные люди!". Максим Головкин высказался о схожести казахстанских боксеров
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было?
«Уфа» обыграла «Прогрес» в матче квалификации Лиги Европы
Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Монреале
«Какой-то сюр». Белорусские СМИ о разгроме «Зенита» в Минске
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Семак объяснил выход Лодыгина на поле в матче с минским «Динамо»
«Монако» без Головина начинает выступление в чемпионате Франции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь