Полиция задержала фаната, разбившего голову судье во время матча «Штурм» — АЕК

На 78-й минуте встрече игра была прервана и возобновилась только спустя почти 40 минут. Причиной такого решения стали беспорядки на трибунах. Больше всех пострадал помощник главного арбитра — ему в голову попала бутылка. Пострадавшего отвезли в больницу накладывать швы, а на бровке его заменил резервный судья.