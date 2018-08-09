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09:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Полиция задержала фаната, разбившего голову судье во время матча «Штурм» — АЕК

Полиция задержала фаната, который бросил бутылку в судью во время матча Лиги Европы между «Штурмом» и АЕК​ (0:2), сообщает официальный сайт австрийского клуба.

На 78-й минуте встрече игра была прервана и возобновилась только спустя почти 40 минут. Причиной такого решения стали беспорядки на трибунах. Больше всех пострадал помощник главного арбитра — ему в голову попала бутылка. Пострадавшего отвезли в больницу накладывать швы, а на бровке его заменил резервный судья.

«Штурм» осудил такие действия фанатов. Тем не менее, УЕФА проведет расследование и клуб, скорее всего, будет наказан.

Штурм 0:2
Первый тайм: 0:0
АЕК Л
9.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Merkur Arena
Главные тренеры
Хайко Фогель
Голы
4 Гильем Труйольс 46′
12 Иван Тричковски 74′
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Мохаммед Аль-Хаким (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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