Полиция задержала фаната, разбившего голову судье во время матча «Штурм» — АЕК
Полиция задержала фаната, который бросил бутылку в судью во время матча Лиги Европы между «Штурмом» и АЕК (0:2), сообщает официальный сайт австрийского клуба.
Полиция задержала фаната, который бросил бутылку в судью во время матча Лиги Европы между «Штурмом» и АЕК (0:2), сообщает официальный сайт австрийского клуба.
На 78-й минуте встрече игра была прервана и возобновилась только спустя почти 40 минут. Причиной такого решения стали беспорядки на трибунах. Больше всех пострадал помощник главного арбитра — ему в голову попала бутылка. Пострадавшего отвезли в больницу накладывать швы, а на бровке его заменил резервный судья.
«Штурм» осудил такие действия фанатов. Тем не менее, УЕФА проведет расследование и клуб, скорее всего, будет наказан.
|Хайко Фогель
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким (Швеция)