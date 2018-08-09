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09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий: «Витессу» не хватило опыта в концовке матча с «Базелем»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Базеля» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Очень разочарован, особенно по той причине, что мы пропустили на последних минутах матча. «Витесс» контролировал игру и был лучшей командой на поле. Создали множество моментов, но нам не хватило форварда с «инстинктом убийцы». Имея столько шансов, команда была обязана забивать.

Мы провели хороший матч, но из-за результата сильно разочарованы. Несмотря на усталость, команда продолжила играть активно во втором тайме. Думаю, нам не хватило опыта, потому что в конце нужно было просто играть на 0:0. Счёт 1:0 — великолепный результат для гостей, — приводит слова Слуцкого FOX Sports.

Ответный матч команды проведут 16 августа.

Витесс 0:1
Первый тайм: 0:0
Базель
9.08.2018, 21:00 3-й отборочный раунд GelreDome
Главные тренеры
Леонид Слуцкий Марсель Коллер
Голы
9 Рикки ван Волфсвинкел (Л. Дзуффи) 90+3′
Составы
Эдуарду 1
65′ Вячеслав Караваев 8
84′ Майкел ван дер Верфф 3
Джейк Кларк-Солтер 14
Навароне Фор 25
Тим Матавж 9
Рой Беренс 7
Бриан Линссен 11
Тулани Сереро 17
87′ Александр Бюттнер 28
Макс Кларк 5
70′ Томас Брюнс 10
73′ Хиллари Гонг 19
1 Йонас Омлин
4 Эрай Джюмарт
17 Марек Сухи
23 Эдер Альварес Баланта
5 Сильван Видмер 84′
28 Рауль Петретта
6 Фабиан Фрай
7 Лука Дзуффи
9 Рикки ван Волфсвинкел 60′
14 Валентин Штокер 79′
33 Кевин Буа
22 Альбиан Айети 90′
19 Димитри Оберлен
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Георгий Кабаков (Болгария)
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