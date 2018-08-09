Слуцкий: «Витессу» не хватило опыта в концовке матча с «Базелем»

Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Очень разочарован, особенно по той причине, что мы пропустили на последних минутах матча. «Витесс» контролировал игру и был лучшей командой на поле. Создали множество моментов, но нам не хватило форварда с «инстинктом убийцы». Имея столько шансов, команда была обязана забивать.

Мы провели хороший матч, но из-за результата сильно разочарованы. Несмотря на усталость, команда продолжила играть активно во втором тайме. Думаю, нам не хватило опыта, потому что в конце нужно было просто играть на 0:0. Счёт 1:0 — великолепный результат для гостей, — приводит слова Слуцкого FOX Sports.