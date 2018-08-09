Анатолий Байдачный: «Зенит» привез сырую, несыгранную команду
Бывший главный тренер «Ростова», «Терека» и сборной Белоруссии — о сенсационном разгроме «Зенита».
Бывший главный тренер «Ростова», «Терека» и сборной Белоруссии — о сенсационном разгроме «Зенита».
— Когда перед матчем позвонил вам, чтоб договориться об интервью, вы обронили: «Зря Семак выпустил такой состав…» Что вас насторожило?
— Отношение к игре. В еврокубках давать передышку лидерам можно лишь в том случае, если в первом матче команда уже решила задачу. Тогда во втором имеешь право поэкспериментировать. Здесь же Семак с составом перемудрил. Вообще тренерам, работающим в России, свойственна завышенная самооценка. Хотя уровень чемпионата не дает никаких оснований относиться к
— Несмотря на две победы?
— А вы вспомните, кого
— В отличие от минского «Динамо»?
— Совершенно верно. Чемпионат Белоруссии в разгаре. Команда на ходу, в прекрасной физической форме. А главное — в футбол играть умеет. К такому сопернику нужно было отнестись со всей серьезностью. Возможно, на выезде «Зениту» стоило сыграть от обороны.
— Даже так?
— Ну, конечно! А «Зенит» привез сырую, несыгранную команду, которая вроде и владеет мячом, но создать впереди ничего не может. Структура игры не выстроена! В итоге футболисты действуют по принципу — как получится. А получается плохо! Понятно, Семак — тренер молодой, шишек набить еще не успел. Сейчас судьба больно щелкнула по носу. Что ж, через это тоже надо пройти. Думаю, он сделает правильные выводы. Сережа — умный парень.
— В чем «Динамо» превзошло «Зенит»?
— Да во всем! Уровень готовности, настрой, самоотдача, игровая дисциплина… У «Зенита» и
— Хоть
— Смеетесь? Пропустили четыре, ни одного не забили… Все отыграли очень слабо.
— Чего ждете от матча в Петербурге?
— С Лигой Европы «Зенит» может уже попрощаться. Не верю, что дома он победит 4:0. «Динамо» сыграет там строго от обороны и будет искать момент в контратаке. Вы же видели — команда крепкая, обученная, все бьются от ножа.
— Из Гуренко получился хороший тренер?
— Ну,
— Семак в «Зените» потянет?
— Почему нет? Он вырос в этом клубе как тренер, долго работал ассистентом, талантливый человек. А эти разговоры — рано, не рано… Вы поймите, у тренера возраста нет. Ему же не бегать надо, а думать. Романцев в 35 выиграл со «Спартаком» чемпионат страны, а Хайнкес с «Баварией» — в 73. У Семака, на мой взгляд, есть все качества, чтоб вырасти в большого тренера. Другой вопрос, хватит ли руководителям «Зенита» терпения?
— Есть в этом смысле сомнения?
— Да. Семаку достался невероятно амбициозный, но разбалансированный и далеко не самый звездный коллектив. Футболистов много, на три состава — но строить команду приходится с нуля. Думаю, у Сережи все получится. Просто нужно время.
|Сергей Гуренко
|Сергей Семак
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|8
|19
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Анастасиос Папапетру (Греция)