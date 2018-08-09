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09:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анатолий Байдачный: «Зенит» привез сырую, несыгранную команду

Бывший главный тренер «Ростова», «Терека» и сборной Белоруссии — о сенсационном разгроме «Зенита».

Источник: Спорт-Экспресс

— Когда перед матчем позвонил вам, чтоб договориться об интервью, вы обронили: «Зря Семак выпустил такой состав…» Что вас насторожило?

— Отношение к игре. В еврокубках давать передышку лидерам можно лишь в том случае, если в первом матче команда уже решила задачу. Тогда во втором имеешь право поэкспериментировать. Здесь же Семак с составом перемудрил. Вообще тренерам, работающим в России, свойственна завышенная самооценка. Хотя уровень чемпионата не дает никаких оснований относиться к кому-то пренебрежительно. А уж игра «Зенита» в стартовых турах — тем более.

— Несмотря на две победы?

— А вы вспомните, кого обыграли-то? «Енисей» и «Арсенал». Разве это повод надеяться на то, что в Минске удастся добиться результата малой кровью? Оба матча показали, что «Зенит» не в лучшем состоянии.

— В отличие от минского «Динамо»?

— Совершенно верно. Чемпионат Белоруссии в разгаре. Команда на ходу, в прекрасной физической форме. А главное — в футбол играть умеет. К такому сопернику нужно было отнестись со всей серьезностью. Возможно, на выезде «Зениту» стоило сыграть от обороны.

— Даже так?

— Ну, конечно! А «Зенит» привез сырую, несыгранную команду, которая вроде и владеет мячом, но создать впереди ничего не может. Структура игры не выстроена! В итоге футболисты действуют по принципу — как получится. А получается плохо! Понятно, Семак — тренер молодой, шишек набить еще не успел. Сейчас судьба больно щелкнула по носу. Что ж, через это тоже надо пройти. Думаю, он сделает правильные выводы. Сережа — умный парень.

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— В чем «Динамо» превзошло «Зенит»?

— Да во всем! Уровень готовности, настрой, самоотдача, игровая дисциплина… У «Зенита» и моментов-то не было. Если ты подходишь к матчу спустя рукава — жизнь обязательно накажет! Именно это случилось с «Зенитом». О чем говорить, если даже «Бавария» в звездном составе проигрывала здесь БАТЭ 1:3! Немцы тоже надеялись весело провести время, недооценили соперника — и получили! Потому что миллионы, которые люди зарабатывают в своих клубах, не определяют качество игры.

— Хоть кого-то из футболистов «Зенита» отметите?

— Смеетесь? Пропустили четыре, ни одного не забили… Все отыграли очень слабо.

— Чего ждете от матча в Петербурге?

— С Лигой Европы «Зенит» может уже попрощаться. Не верю, что дома он победит 4:0. «Динамо» сыграет там строго от обороны и будет искать момент в контратаке. Вы же видели — команда крепкая, обученная, все бьются от ножа.

— Из Гуренко получился хороший тренер?

— Ну, пока-то он еще ничего не выиграл. Вот сделает «Динамо» чемпионом Белоруссии — тогда на эту тему и поговорим.

— Семак в «Зените» потянет?

— Почему нет? Он вырос в этом клубе как тренер, долго работал ассистентом, талантливый человек. А эти разговоры — рано, не рано… Вы поймите, у тренера возраста нет. Ему же не бегать надо, а думать. Романцев в 35 выиграл со «Спартаком» чемпионат страны, а Хайнкес с «Баварией» — в 73. У Семака, на мой взгляд, есть все качества, чтоб вырасти в большого тренера. Другой вопрос, хватит ли руководителям «Зенита» терпения?

— Есть в этом смысле сомнения?

— Да. Семаку достался невероятно амбициозный, но разбалансированный и далеко не самый звездный коллектив. Футболистов много, на три состава — но строить команду приходится с нуля. Думаю, у Сережи все получится. Просто нужно время.

Динамо Мн 4:0
Первый тайм: 3:0
Зенит
9.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Динамо
Главные тренеры
Сергей Гуренко Сергей Семак
Голы
12′ Урош Николич 10
32′ Владимир Хващинский 23
41′ Нино Галович (У. Николич) 4
67′ Урош Николич 10
Составы
Андрей Горбунов 30
34′ Роман Бегунов 22
Луиш Роша 13
88′ Максим Швецов 3
Нино Галович (к) 4
90+3′ Игорь Шитов 24
Сейду Яхая 6
Никита Корзун 81
61′ Владимир Хващинский 23
Никита Капленко 8
79′ Урош Николич 10
Александр Макась 27
83′ Филипп Иванов 21
Артем Гуренко 41
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков (к)
15 Эльмир Набиуллин
6 Бранислав Иванович
23 Миха Мевля 45+2′
14 Далер Кузяев 71′
33 Эрнани
17 Олег Шатов
10 Эмилиано Ариэль Ригони 46′
21 Александр Ерохин
11 Себастьян Дриусси 46′
29 Антон Заболотный
8 Матиас Краневиттер 82′
27 Магомед Оздоев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
2 Угловые 8
19 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Анастасиос Папапетру (Греция)
Обозначения
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