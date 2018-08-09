Анатолий Байдачный: «Зенит» привез сырую, несыгранную команду

Источник: Спорт-Экспресс

— Когда перед матчем позвонил вам, чтоб договориться об интервью, вы обронили: «Зря Семак выпустил такой состав…» Что вас насторожило?

— Отношение к игре. В еврокубках давать передышку лидерам можно лишь в том случае, если в первом матче команда уже решила задачу. Тогда во втором имеешь право поэкспериментировать. Здесь же Семак с составом перемудрил. Вообще тренерам, работающим в России, свойственна завышенная самооценка. Хотя уровень чемпионата не дает никаких оснований относиться к кому-то пренебрежительно. А уж игра «Зенита» в стартовых турах — тем более.

— Несмотря на две победы?

— А вы вспомните, кого обыграли-то? «Енисей» и «Арсенал». Разве это повод надеяться на то, что в Минске удастся добиться результата малой кровью? Оба матча показали, что «Зенит» не в лучшем состоянии.

— В отличие от минского «Динамо»?

— Совершенно верно. Чемпионат Белоруссии в разгаре. Команда на ходу, в прекрасной физической форме. А главное — в футбол играть умеет. К такому сопернику нужно было отнестись со всей серьезностью. Возможно, на выезде «Зениту» стоило сыграть от обороны.

— Даже так?

— Ну, конечно! А «Зенит» привез сырую, несыгранную команду, которая вроде и владеет мячом, но создать впереди ничего не может. Структура игры не выстроена! В итоге футболисты действуют по принципу — как получится. А получается плохо! Понятно, Семак — тренер молодой, шишек набить еще не успел. Сейчас судьба больно щелкнула по носу. Что ж, через это тоже надо пройти. Думаю, он сделает правильные выводы. Сережа — умный парень.

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— В чем «Динамо» превзошло «Зенит»?

— Да во всем! Уровень готовности, настрой, самоотдача, игровая дисциплина… У «Зенита» и моментов-то не было. Если ты подходишь к матчу спустя рукава — жизнь обязательно накажет! Именно это случилось с «Зенитом». О чем говорить, если даже «Бавария» в звездном составе проигрывала здесь БАТЭ 1:3! Немцы тоже надеялись весело провести время, недооценили соперника — и получили! Потому что миллионы, которые люди зарабатывают в своих клубах, не определяют качество игры.

— Хоть кого-то из футболистов «Зенита» отметите?

— Смеетесь? Пропустили четыре, ни одного не забили… Все отыграли очень слабо.

— Чего ждете от матча в Петербурге?

— С Лигой Европы «Зенит» может уже попрощаться. Не верю, что дома он победит 4:0. «Динамо» сыграет там строго от обороны и будет искать момент в контратаке. Вы же видели — команда крепкая, обученная, все бьются от ножа.

— Из Гуренко получился хороший тренер?

— Ну, пока-то он еще ничего не выиграл. Вот сделает «Динамо» чемпионом Белоруссии — тогда на эту тему и поговорим.

— Семак в «Зените» потянет?

— Почему нет? Он вырос в этом клубе как тренер, долго работал ассистентом, талантливый человек. А эти разговоры — рано, не рано… Вы поймите, у тренера возраста нет. Ему же не бегать надо, а думать. Романцев в 35 выиграл со «Спартаком» чемпионат страны, а Хайнкес с «Баварией» — в 73. У Семака, на мой взгляд, есть все качества, чтоб вырасти в большого тренера. Другой вопрос, хватит ли руководителям «Зенита» терпения?

— Есть в этом смысле сомнения?