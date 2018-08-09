«Какой-то сюр». Белорусские СМИ о разгроме «Зенита» в Минске
Что пишут в соседнем государстве о матче отбора Лиги Европы?
Что пишут в соседнем государстве о матче отбора Лиги Европы?
До игры легко можно было предположить, что счет будет 4:0. Только в пользу «Зенита», а не «Динамо». Получилось наоборот. Минская команда разгромила российского гранда. Белорусские СМИ в восторге.
«ПРЕССБОЛ»
— Питерцы провалились в Минске с таким грохотом, какого их поклонники в суверенной российской истории едва ли слышали. «Провалились» — это мы сказали культурно, в болельщицкой среде используют другое слово. <…>.
— Динамовцы хватались за голову — это был
С тем, что первый тайм в исполнении минчан был шедевральным, согласятся,
SPORT.TUT.BY
— Наверное, и в самых смелых мечтах ни минские динамовцы, ни их болельщики не могли представить разгром «Зенита» со счетом 4:0. Но парни Сергея Гуренко в щепки разнесли самый богатый клуб Восточной Европы и подтвердили избитую истину, что в футбол играют не имена и деньги, а люди.
FOOTBALL.BY
—
TRIBUNA.BY
Сайт запустил голосование насчет того, какой матч в еврокубках — лучший для белорусских клубов в истории. Варианта предлагается четыре:
1. «Динамо» Минск — «Зенит» — 4:0.
2. БАТЭ — «Бавария» — 3:1 (2012 год, Лига чемпионов).
3. БАТЭ — «Рома» — 3:2 (2015 год, Лига чемпионов).
4.
Успех минской команды идет на втором месте (26 процентов голосов). Уверенно лидирует победа над «Баварией» (70 процентов).
Кроме того, много внимания уделено болельщикам «Зенита», перед матчем устроивших шествие.
|Сергей Гуренко
|Сергей Семак
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|8
|19
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Анастасиос Папапетру (Греция)