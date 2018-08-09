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09:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Какой-то сюр». Белорусские СМИ о разгроме «Зенита» в Минске

Что пишут в соседнем государстве о матче отбора Лиги Европы?

Источник: Спорт-Экспресс

До игры легко можно было предположить, что счет будет 4:0. Только в пользу «Зенита», а не «Динамо». Получилось наоборот. Минская команда разгромила российского гранда. Белорусские СМИ в восторге.

«ПРЕССБОЛ»

— Питерцы провалились в Минске с таким грохотом, какого их поклонники в суверенной российской истории едва ли слышали. «Провалились» — это мы сказали культурно, в болельщицкой среде используют другое слово. <…>.

— Динамовцы хватались за голову — это был какой-то сюр: в ворота «Зенита» влетал гол за голом. Осторожное начало? Полноте — уже на первой минуте Хващинский нанес удар по воротам Лодыгина. Быстрый гол россиян? Оставьте — гости толком не успели подойти к чужим воротам, как его организовала белорусская команда. «Автобус»? Ну, прошу вас. Забив, минчане и не думали глубоко садиться в оборону, пусть даже класс соперника и обязывал проводить достаточно много времени, пытаясь продвинуть мяч вперед со своей половины поля. <…>.

С тем, что первый тайм в исполнении минчан был шедевральным, согласятся, плюс-минус все. Максимальная самоотдача и концентрация привели к тому, что «Зенит» не смог создать у ворот Горбунова ровным счетом ни-че-го. И это не менее важно, чем три забитых мяча.

SPORT.TUT.BY

— Наверное, и в самых смелых мечтах ни минские динамовцы, ни их болельщики не могли представить разгром «Зенита» со счетом 4:0. Но парни Сергея Гуренко в щепки разнесли самый богатый клуб Восточной Европы и подтвердили избитую истину, что в футбол играют не имена и деньги, а люди.

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FOOTBALL.BY

— Кто-то может возразить по поводу мощи «Зенита», мол, состав играл не тот. Но хотя Дзюба, Мак и Паредес не приехали в Минск, назвать 11 человек, которых выпустил Сергей Семак, вторым составом не повернется язык. Пятеро из вышедших — почти вся линия защиты плюс Кузяев и Шатов — играли и в последнем туре российской премьер-лиги. Или опытного Анюкова можно назвать резервистом? Или Краневиттера, Эрнани, Дриусси и Ригони, каждый из которых перевешивает весь годовой бюджет «Динамо», пришли из молодежного первенства? Лодыгин? За Лодыгина, конечно, Семаку спасибо. С другой стороны, кто ж знал? Кто ж знал, что «Динамо», которому с трудом давались голы в ворота «Ислочи» и минского «Торпедо», устроит такую феерию?

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TRIBUNA.BY

Сайт запустил голосование насчет того, какой матч в еврокубках — лучший для белорусских клубов в истории. Варианта предлагается четыре:

1. «Динамо» Минск — «Зенит» — 4:0.

2. БАТЭ — «Бавария» — 3:1 (2012 год, Лига чемпионов).

3. БАТЭ — «Рома» — 3:2 (2015 год, Лига чемпионов).

4. Кто-то другой.

Успех минской команды идет на втором месте (26 процентов голосов). Уверенно лидирует победа над «Баварией» (70 процентов).

Кроме того, много внимания уделено болельщикам «Зенита», перед матчем устроивших шествие.

«Зенит» устроил шествие по Минску
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9 августа© Ньюстюб
Динамо Мн 4:0
Первый тайм: 3:0
Зенит
9.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Динамо
Главные тренеры
Сергей Гуренко Сергей Семак
Голы
12′ Урош Николич 10
32′ Владимир Хващинский 23
41′ Нино Галович (У. Николич) 4
67′ Урош Николич 10
Составы
Андрей Горбунов 30
34′ Роман Бегунов 22
Луиш Роша 13
88′ Максим Швецов 3
Нино Галович (к) 4
90+3′ Игорь Шитов 24
Сейду Яхая 6
Никита Корзун 81
61′ Владимир Хващинский 23
Никита Капленко 8
79′ Урош Николич 10
Александр Макась 27
83′ Филипп Иванов 21
Артем Гуренко 41
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков (к)
15 Эльмир Набиуллин
6 Бранислав Иванович
23 Миха Мевля 45+2′
14 Далер Кузяев 71′
33 Эрнани
17 Олег Шатов
10 Эмилиано Ариэль Ригони 46′
21 Александр Ерохин
11 Себастьян Дриусси 46′
29 Антон Заболотный
8 Матиас Краневиттер 82′
27 Магомед Оздоев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
2 Угловые 8
19 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Анастасиос Папапетру (Греция)
Обозначения
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