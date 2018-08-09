«Какой-то сюр». Белорусские СМИ о разгроме «Зенита» в Минске

Источник: Спорт-Экспресс

До игры легко можно было предположить, что счет будет 4:0. Только в пользу «Зенита», а не «Динамо». Получилось наоборот. Минская команда разгромила российского гранда. Белорусские СМИ в восторге.

«ПРЕССБОЛ»

— Питерцы провалились в Минске с таким грохотом, какого их поклонники в суверенной российской истории едва ли слышали. «Провалились» — это мы сказали культурно, в болельщицкой среде используют другое слово. <…>.

— Динамовцы хватались за голову — это был какой-то сюр: в ворота «Зенита» влетал гол за голом. Осторожное начало? Полноте — уже на первой минуте Хващинский нанес удар по воротам Лодыгина. Быстрый гол россиян? Оставьте — гости толком не успели подойти к чужим воротам, как его организовала белорусская команда. «Автобус»? Ну, прошу вас. Забив, минчане и не думали глубоко садиться в оборону, пусть даже класс соперника и обязывал проводить достаточно много времени, пытаясь продвинуть мяч вперед со своей половины поля. <…>.

С тем, что первый тайм в исполнении минчан был шедевральным, согласятся, плюс-минус все. Максимальная самоотдача и концентрация привели к тому, что «Зенит» не смог создать у ворот Горбунова ровным счетом ни-че-го. И это не менее важно, чем три забитых мяча.

SPORT.TUT.BY

— Наверное, и в самых смелых мечтах ни минские динамовцы, ни их болельщики не могли представить разгром «Зенита» со счетом 4:0. Но парни Сергея Гуренко в щепки разнесли самый богатый клуб Восточной Европы и подтвердили избитую истину, что в футбол играют не имена и деньги, а люди.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmRH1qbDZDO/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmRH1qbDZDO/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Первый тайм: 3-0. Только спокойствие! . #fcdm1927 #DinamoZenit #Динамо_Евросезон2018</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcdinamominsk/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Футбольны клуб Дынама Мiнск</a> (@fcdinamominsk) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-09T18:04:48+00:00">9 Авг 2018 в 11:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

FOOTBALL.BY

— Кто-то может возразить по поводу мощи «Зенита», мол, состав играл не тот. Но хотя Дзюба, Мак и Паредес не приехали в Минск, назвать 11 человек, которых выпустил Сергей Семак, вторым составом не повернется язык. Пятеро из вышедших — почти вся линия защиты плюс Кузяев и Шатов — играли и в последнем туре российской премьер-лиги. Или опытного Анюкова можно назвать резервистом? Или Краневиттера, Эрнани, Дриусси и Ригони, каждый из которых перевешивает весь годовой бюджет «Динамо», пришли из молодежного первенства? Лодыгин? За Лодыгина, конечно, Семаку спасибо. С другой стороны, кто ж знал? Кто ж знал, что «Динамо», которому с трудом давались голы в ворота «Ислочи» и минского «Торпедо», устроит такую феерию?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmRgWVtjNu7/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmRgWVtjNu7/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? Спасибо всем и каждому, кто сегодня поддерживал нас! 21750 человек - это было фантастически! Мы любим вас и ждем уже в это воскресенье на кубковом матче против Минска. . ? 12 августа, стадион Динамо, начало в 19:30 . #fcdm1927 #DinamoZenit #Динамо_Евросезон2018</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcdinamominsk/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Футбольны клуб Дынама Мiнск</a> (@fcdinamominsk) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-09T21:38:59+00:00">9 Авг 2018 в 2:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

TRIBUNA.BY

Сайт запустил голосование насчет того, какой матч в еврокубках — лучший для белорусских клубов в истории. Варианта предлагается четыре:

1. «Динамо» Минск — «Зенит» — 4:0.

2. БАТЭ — «Бавария» — 3:1 (2012 год, Лига чемпионов).

3. БАТЭ — «Рома» — 3:2 (2015 год, Лига чемпионов).

4. Кто-то другой.

Успех минской команды идет на втором месте (26 процентов голосов). Уверенно лидирует победа над «Баварией» (70 процентов).