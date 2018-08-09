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10:08 (мск), источник: Советский спорт

Урош Николич: Наверное, это лучшая игра «Динамо» при Гуренко

Полузащитник минского «Динамо» Урош Николич — о победе над «Зенитом» (4:0) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

— Мы сыграли очень хороший матч, — приводит слова Николича Football.by. — Наверное, больше хотели победить, но это только первый тайм, второй будет в Питере. Тренер просил нас играть сердцем.

Не нужно никого бояться, необходимо все доказывать на футбольном поле. Никто не ожидал такого результата, но когда выходишь на поле, нужно полностью концентрироваться на игре, а там все будет видно. Наверное, это лучшая игра «Динамо» при Сергее Гуренко.

Напомним, ответная игра состоится 16 августа и пройдет в Санкт-Петербурге. Победитель пары «Зенит» — «Динамо» в следующем раунде сыграет с победителем противостояния «Хиберниан» (Шотландия) — «Мольде» (Норвегия).

Динамо Мн 4:0
Первый тайм: 3:0
Зенит
9.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Динамо
Главные тренеры
Сергей Гуренко Сергей Семак
Голы
12′ Урош Николич 10
32′ Владимир Хващинский 23
41′ Нино Галович (У. Николич) 4
67′ Урош Николич 10
Составы
Андрей Горбунов 30
34′ Роман Бегунов 22
Луиш Роша 13
88′ Максим Швецов 3
Нино Галович (к) 4
90+3′ Игорь Шитов 24
Сейду Яхая 6
Никита Корзун 81
61′ Владимир Хващинский 23
Никита Капленко 8
79′ Урош Николич 10
Александр Макась 27
83′ Филипп Иванов 21
Артем Гуренко 41
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков (к)
15 Эльмир Набиуллин
6 Бранислав Иванович
23 Миха Мевля 45+2′
14 Далер Кузяев 71′
33 Эрнани
17 Олег Шатов
10 Эмилиано Ариэль Ригони 46′
21 Александр Ерохин
11 Себастьян Дриусси 46′
29 Антон Заболотный
8 Матиас Краневиттер 82′
27 Магомед Оздоев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
2 Угловые 8
19 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Анастасиос Папапетру (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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