Урош Николич: Наверное, это лучшая игра «Динамо» при Гуренко

— Мы сыграли очень хороший матч, — приводит слова Николича Football.by. — Наверное, больше хотели победить, но это только первый тайм, второй будет в Питере. Тренер просил нас играть сердцем.

Не нужно никого бояться, необходимо все доказывать на футбольном поле. Никто не ожидал такого результата, но когда выходишь на поле, нужно полностью концентрироваться на игре, а там все будет видно. Наверное, это лучшая игра «Динамо» при Сергее Гуренко.