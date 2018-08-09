Урош Николич: Наверное, это лучшая игра «Динамо» при Гуренко

— Мы сыграли очень хороший матч, — приводит слова Николича Football.by. — Наверное, больше хотели победить, но это только первый тайм, второй будет в Питере. Тренер просил нас играть сердцем.
Не нужно никого бояться, необходимо все доказывать на футбольном поле. Никто не ожидал такого результата, но когда выходишь на поле, нужно полностью концентрироваться на игре, а там все будет видно. Наверное, это лучшая игра «Динамо» при Сергее Гуренко.
Напомним, ответная игра состоится 16 августа и пройдет в Санкт-Петербурге. Победитель пары «Зенит» — «Динамо» в следующем раунде сыграет с победителем противостояния «Хиберниан» (Шотландия) — «Мольде» (Норвегия).