Слуцкий близок к вылету из Лиги Европы. Главное о турнире

Источник: РИА "Новости"

1. «Уфа» продолжает писать историю

Команде Сергея Томарова предстояла игра против клуба, сплошь наполненного любителями. «Наш вратарь работает с недвижимостью, защитник — бухгалтер, а полузащитник подрабатывает учителем», — делился с нами перед игрой нападающий «Прогресса» из Нидеркорна.

И всё равно это ничего не значило: сказать честно, возможный проигрыш «Уфы» не стал бы гигантской сенсацией (хотя провалом — безусловно). Середняк РПЛ, потерявший главного тренера и впервые играющий в еврокубках — стоило допускать разные варианты. Тем более, что клуб из Люксембурга — совсем не мальчики для битья, успевшие пройти несколько клубов, в числе которых, например, «Габала».

Уфимцы не допустили конфуза. Усилиями Игбуна был забит первый мяч, а чуть позже он же соорудил второй гол для Ивана Облякова. «Прогресс» ответил забитым мячом на 80-й минуте, и встреча завершилась непростой победой россиян (2:1). Клубы из Люксембурга продолжают повышать престиж местного футбола. Кстати, в параллельном матче чемпион «Дюделанж» обыграл на выезде «Легию» (2:1).

2. Россия теряет позиции в рейтинге УЕФА

Проигрыш «Зенита» (и чуть ранее «Спартака») пошатнул позиции нашего чемпионата. Пока совсем не критично: Португалия отыграла у нас 0,144 балла, Франция увеличила отрыв ровно на столько же.

«Брага» сыграла вничью с «Зарёй» в Лиге Европы, а «Бенфика» с минимальным счётом переиграла «Фенербахче». Тем не менее отрыв России всё ещё достаточно большой, наши чемпионаты разделяет более четырёх очков. С Францией, идущей перед нами, разрыв ещё больше — около шести.

3. Слуцкий проигрывает первый матч с «Витессом»

В предыдущем раунде «Витесс» прошёл «Вииторул» и оставил приятное впечатление у болельщиков. Тогда о шансах в противостоянии с «Базелем» заговорили смелее. Всё вышло не так радужно: Слуцкий потерпел первое поражение в этой Лиге Европы. Для того, чтобы вытащить нулевую ничью, не хватило каких-то нескольких минут. Защитники как-то нелепо упустили Рикки ван Волвсфинкела, который расстрелял вратаря.

«Нам не хватило опыта», — объяснил поражение Слуцкий. Теперь шансов на встречу с белорусским клубом Марадоны в следующей стадии стало ещё меньше. Особенно учитывая, что «Динамо-Брест» проиграл первую игру с кипрским «Аполлоном» (0:4).

4. Аршавин тоже

«Кайрат» критически плохо играет в Европе. Несмотря на локальные успехи в Казахстане, последние пару лет клуб традиционно вылетает во втором квалификационном раунде с довольно скромными клубами. В этот раз сделан шаг вперёд: клуб Андрея Аршавина дошёл до третьего раунда, по пути одолев голландский «АЗ».



Но это не спасло казахов от того, чтобы серьёзно пошатнуть свои шансы на проход в следующую стадию. В первом же матче «Кайрат» проиграл чешской «Сигме» (четвёртому клубу Чехии, едва попадающему в десятку на старте сезона) — 0:2… Наш форвард провёл на поле 53 минуты, но помочь команде не сумел.

5. Безумие в Австрии

Не успела утихнуть история с безобразным поведением греческих болельщиков в отношение наших журналистов, как фанаты из ещё одной страны отличились не менее вопиющим случаем. В матче «Штурм» — «АЕК» в голову арбитра Фредрика Клювера прилетел… стеклянный стакан! Самое удивительное, что инцидент произошёл в Европе — в Австрии (вот уж где не ждёшь такую дикость).

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Арбитру оказали помощь, заменили его на четвёртого рефери, но матч останавливать не стали. Австрийцы задержали болельщика, совершившего этот идиотский поступок. «Нам жаль, что сегодня мы разочаровали многих болельщиков», — говорится в заявлении клуба. «Штурм», кстати, тот матч проиграл (0:2).

6. Джеррард на пути в Уфу