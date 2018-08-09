«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс?

Источник: Спорт-Экспресс

Гоша ЧЕРНОВ из Минска

Страшное поражение. И счет, и соперник, и игра — все вкупе не дает права даже искать положительные выводы. Все плохо.

Но хорошо, что на месте Семака не находится Манчини. Просто представьте, как итальянца громят в Белоруссии с неприличными счетом. Тогда бы фанаты сделали из Манчини котлету прямо на стадионе и, наверное, он бы подал в отставку (хотя вряд ли).

А Семак смягчает атмосферу. Не сознательно. Просто своим видом, своим отношением к людям. Огромное количество болельщиков хотело видеть Сергея Богдановича на тренерском посту, так что исполнение их мечты автоматически превращает любое поражение в часть этой самой мечты. Было ли такое при Виллаш-Боаше, Луческу или Манчини? Нет.

Если бы «Зенит» проиграл со счетом 0:4 минскому «Динамо» при ком-то из этих тренеров, то столица Белоруссии была бы оглушена свистом. Потому что каждый болельщик в такой ситуации уверен: тренеру все равно. И команда проигрывает со счетом 0:4, потому что тренеру все равно, а не по другим объективным причинам.

Семаку не все равно. Для него «Зенит» — почти как родной клуб, а не очередная веха пестрой тренерской карьеры. Даже если у него что-то не выходит, то никто из фанатов не предает тренера анафеме.

Тон на форумах болельщиков «Зенита» сейчас примерно такой: «Да, крупное поражение, но Семак наш, в Семака верим». Даже Михаил Боярский в интервью «СЭ» сказал: «Бедный Сережа Семак! Как так можно его подводить!» Просто замените в этой цитате фамилию действующего тренера на фамилию, например, Манчини. Это бы звучало как минимум нелепо.

Семак не подставляет игроков. Лодыгин ошибся, но тренер говорит, что он «очень важный футболист для нас» (номинально второй вратарь). Спецкор «СЭ» спрашивает о проблемах на «стандартах», а тренер не обнародует причины, а просто констатирует факт: «Да, проблемы были». Семака спрашивают о ротации и намекают на слабую игру отдельных футболистов, но и тут он уходит от ответа.

Семак — идеальный выбор тренера с точки зрения руководства «Зенита». До этого можно было рассуждать на эту тему только теоретически, но теперь стало ясно на сто процентов. Семак — не просто тренер. Он — амортизатор, подавляет всю негативную энергию. Болельщики будут рады ему всегда, так что теперь они будут направлять гнев не на тренера, а на футболистов.

Хорошо ли это? Нет, конечно. К Семаку есть вопросы, на которые он, правда, обтекаемо отвечает. Но одно дело — журналисты. Нам можно даже не знать, в каком составе команда вылетела из Санкт-Петербурга, переживем. Главное, чтобы Семак знал ответы на них. Потому что долго любовь фанатов продолжаться не будет.

Конечно, они никогда не будут кричать оскорбления Семаку. Это нонсенс. Но в какой-то момент, если подобные матчи будут повторяться, и фанаты поймут, что Сергей Богданович не все делает идеально.

Что будет тогда? Уверен, что болельщики позовут Семака на встречу, на которой он объяснит причины неудачных игр и поблагодарит их за поддержку. Те ответят, что доверяют тренеру — и на этом все закончится. И так будет продолжаться по кругу.