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13:34 (мск), источник: БЕЛТА

Курбыко: Футболисты минского «Динамо» превзошли «Зенит» во всех игровых компонентах

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» превзошли «Зенит» во всех игровых компонентах. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА один из лучших белорусских вратарей, зампредседателя Белорусской федерации футбола Юрий Курбыко.

Источник: БЕЛТА

Белорусский клуб одержал на своем поле уверенную победу (4:0) и, по мнению известного в 1980-х футболиста минского «Динамо», подарили массу положительных эмоций болельщикам. «Безусловно, каждый из более чем 20 тысяч зрителей, которые с пришли на обновленный стадион, с интересом наблюдали за противостоянием. Со времен чемпионата Советского Союза у “Динамо” и “Зенита” богатая история. Конечно, хотелось достичь положительного результата, но, думаю, никто не ожидал, что удастся с таким крупным счетом обыграть одного из лидеров российского чемпионата. Хотя предпосылки для удачного исхода матча на домашней арене у минчан имелись. Команда неплохо усилилась в перерыве, тренерскому штабу удалось привить игровую дисциплину. Отмечу, в прошедшей встрече футболисты минского “Динамо” превзошли “Зенит” во всех игровых компонентах», — сказал Юрий Курбыко.

Он также остался доволен действиями голкипера «Динамо» Андрея Горбунова. «В минском клубе хорошие вратари. Андрей Горбунов имеет серьезный опыт и в матче с “Зенитом” несколько раз выручил: на выходах уверенно сыграл, пару сложных мячей отразил. Главное — не пропустил, что важно перед ответной игрой в Санкт-Петербурге», — подчеркнул Юрий Курбыко.

Минск соскучился по такому классному футболу, отметил он. «Благодаря реконструкции стадиона “Динамо” мы получили современную арену, на которой можно проводить международные матчи самого высокого уровня. Заполненные трибуны на матче с “Зенитом” свидетельствуют об интересе к матчам белорусских команд в еврокубках. Ажиотаж будет еще более высоким, если наши команды и далее будут радовать болельщиков такими высокими результатами», — считает зампредседателя федерации футбола.

Перед началом матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в Минске питерский «Зенит» считался фаворитом встречи. Болельщики гостей также высказывали победные настроения и устроили на улицах Минска файер-шоу, однако после финального свистка более чем 2 тысячи любителей футбола вынуждены были признать поражение своей любимой команды.

Ответный матч квалификации Лиги Европы «Зенит» — «Динамо-Минск» состоится 16 августа на стадионе «Петровский» при пустых трибунах. Российский клуб наказан УЕФА за неподобающее скандирование российскими болельщиками расистских кричалок и блокирование лестничных пролетов в прошлом сезоне в 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом».

Динамо Мн 4:0
Первый тайм: 3:0
Зенит
9.08.2018, 20:00 Зрители: 21750 3-й отборочный раунд Динамо
Главные тренеры
Сергей Гуренко Сергей Семак
Голы
12′ Урош Николич 10
32′ Владимир Хващинский 23
41′ Нино Галович (У. Николич) 4
67′ Урош Николич 10
Составы
Андрей Горбунов 30
34′ Роман Бегунов 22
Луиш Роша 13
88′ Максим Швецов 3
Нино Галович (к) 4
90+3′ Игорь Шитов 24
Сейду Яхая 6
Никита Корзун 81
61′ Владимир Хващинский 23
Никита Капленко 8
79′ Урош Николич 10
Александр Макась 27
83′ Филипп Иванов 21
Артем Гуренко 41
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков (к)
15 Эльмир Набиуллин
6 Бранислав Иванович
23 Миха Мевля 45+2′
14 Далер Кузяев 71′
33 Эрнани
17 Олег Шатов
10 Эмилиано Ариэль Ригони 46′
21 Александр Ерохин
11 Себастьян Дриусси 46′
29 Антон Заболотный
8 Матиас Краневиттер 82′
27 Магомед Оздоев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
2 Угловые 8
19 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Анастасиос Папапетру (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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