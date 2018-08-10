Курбыко: Футболисты минского «Динамо» превзошли «Зенит» во всех игровых компонентах

Источник: БЕЛТА

Белорусский клуб одержал на своем поле уверенную победу (4:0) и, по мнению известного в 1980-х футболиста минского «Динамо», подарили массу положительных эмоций болельщикам. «Безусловно, каждый из более чем 20 тысяч зрителей, которые с пришли на обновленный стадион, с интересом наблюдали за противостоянием. Со времен чемпионата Советского Союза у “Динамо” и “Зенита” богатая история. Конечно, хотелось достичь положительного результата, но, думаю, никто не ожидал, что удастся с таким крупным счетом обыграть одного из лидеров российского чемпионата. Хотя предпосылки для удачного исхода матча на домашней арене у минчан имелись. Команда неплохо усилилась в перерыве, тренерскому штабу удалось привить игровую дисциплину. Отмечу, в прошедшей встрече футболисты минского “Динамо” превзошли “Зенит” во всех игровых компонентах», — сказал Юрий Курбыко.

Он также остался доволен действиями голкипера «Динамо» Андрея Горбунова. «В минском клубе хорошие вратари. Андрей Горбунов имеет серьезный опыт и в матче с “Зенитом” несколько раз выручил: на выходах уверенно сыграл, пару сложных мячей отразил. Главное — не пропустил, что важно перед ответной игрой в Санкт-Петербурге», — подчеркнул Юрий Курбыко.

Минск соскучился по такому классному футболу, отметил он. «Благодаря реконструкции стадиона “Динамо” мы получили современную арену, на которой можно проводить международные матчи самого высокого уровня. Заполненные трибуны на матче с “Зенитом” свидетельствуют об интересе к матчам белорусских команд в еврокубках. Ажиотаж будет еще более высоким, если наши команды и далее будут радовать болельщиков такими высокими результатами», — считает зампредседателя федерации футбола.

Перед началом матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в Минске питерский «Зенит» считался фаворитом встречи. Болельщики гостей также высказывали победные настроения и устроили на улицах Минска файер-шоу, однако после финального свистка более чем 2 тысячи любителей футбола вынуждены были признать поражение своей любимой команды.