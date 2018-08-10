«Динамо» — о разгроме «Зенита»: Волну встретили, хорошо приняли и отправили обратно
Минское «Динамо» иронично прокомментировало победу над «Зенитом» (4:0) в первом матче отборочного раунда Лиги Европы.
Минское «Динамо» иронично прокомментировало победу над «Зенитом» (4:0) в первом матче отборочного раунда Лиги Европы.
— Волну встретили, хорошо приняли и отправили обратно, — говорится в сообщении белорусского клуба в Твиттере.
Перед началом нынешнего сезона «Зенит» объявил о старте рекламной кампании под названием «Идет Волна.» Она была призвана объединить все матчи команды в России и Европе общей идеей, олицетворяющей город, клуб и его болельщиков.
Ответная игра между «Динамо» и «Зенитом» состоится 16 августа в
|Сергей Гуренко
|Сергей Семак
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|8
|19
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Анастасиос Папапетру (Греция)