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14:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» — о разгроме «Зенита»: Волну встретили, хорошо приняли и отправили обратно

Минское «Динамо» иронично прокомментировало победу над «Зенитом» (4:0) в первом матче отборочного раунда Лиги Европы.

Встреча прошла накануне.

— Волну встретили, хорошо приняли и отправили обратно, — говорится в сообщении белорусского клуба в Твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед началом нынешнего сезона «Зенит» объявил о старте рекламной кампании под названием «Идет Волна.» Она была призвана объединить все матчи команды в России и Европе общей идеей, олицетворяющей город, клуб и его болельщиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответная игра между «Динамо» и «Зенитом» состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Встреча пройдет по решению УЕФА без зрителей.

Динамо Мн 4:0
Первый тайм: 3:0
Зенит
9.08.2018, 20:00 Зрители: 21750 3-й отборочный раунд Динамо
Главные тренеры
Сергей Гуренко Сергей Семак
Голы
12′ Урош Николич 10
32′ Владимир Хващинский 23
41′ Нино Галович (У. Николич) 4
67′ Урош Николич 10
Составы
Андрей Горбунов 30
34′ Роман Бегунов 22
Луиш Роша 13
88′ Максим Швецов 3
Нино Галович (к) 4
90+3′ Игорь Шитов 24
Сейду Яхая 6
Никита Корзун 81
61′ Владимир Хващинский 23
Никита Капленко 8
79′ Урош Николич 10
Александр Макась 27
83′ Филипп Иванов 21
Артем Гуренко 41
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков (к)
15 Эльмир Набиуллин
6 Бранислав Иванович
23 Миха Мевля 45+2′
14 Далер Кузяев 71′
33 Эрнани
17 Олег Шатов
10 Эмилиано Ариэль Ригони 46′
21 Александр Ерохин
11 Себастьян Дриусси 46′
29 Антон Заболотный
8 Матиас Краневиттер 82′
27 Магомед Оздоев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
2 Угловые 8
19 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Анастасиос Папапетру (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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