Минский вратарь о разгроме «Зенита»: Лодыгин не виноват, дело в психологии

Источник: РИА "Новости"

Голкипер минского «Динамо» Андрей Горбунов знает, что такое нелепая ошибка. В матче Лиги чемпионов с «Шахтёром» из Караганды он выбежал к центру поля и махнул мимо мяча. Его команда проиграла. Вчера «Зенит» опозорился с разгромным счётом (0:4) в Минске. Вратарь белорусской команды объясняет, что случилось и почему Лодыгин не виноват.

— При подготовке сделали акцент на психологию, — рассказывает Горбунов. — Гуренко убеждал нас, что можем противостоять такому именитому сопернику, как «Зенит». Всю неделю перед игрой он очень много говорил о тактике. Это сыграло большую роль.



— Гуренко играл против «Зенита» и обыгрывал его в составе «Локомотива». Он не вспоминал что-то из прошлого?

— Нет, но говорил, что тогда «Зенит» был другим. И по составу, и по деньгам. Сейчас команда намного сильнее во всех отношениях.

— В тактическом плане на что был упор?

— Разбирали игру «Зенита» с тульским «Арсеналом» и «Енисеем». Первые официальные матчи сезона, отталкивались от них. Обе команды оборонялись, хотя Красноярск чуть больше атаковал. У Тулы такой возможности практически не было.



Гуренко говорил: «Если сыграем так же, как они — положительного результата не будет. “Зенит” — квалифицированная команда, нужно активней прессинговать». Нас хватило только на тайм. Сделали результат, во втором уже больше в обороне сидели. Наверное, силёнок не хватило.

— Три из четырёх голов были забиты после стандартов. В случае со вторым голом произошла череда классных действий: пас в касание, передача пяткой, удар через себя и, наконец, добивание. Что это было?

— Угловой, выбили мяч, но ребята доиграли момент и забили. Из ворот всё немного иначе смотрится, с трибуны можно лучше рассмотреть. Мне виделось так: бух-бах, кто-то прыгает через себя, попадает в соперника, отскок — пуф — и мяч в воротах. Это не заготовленная комбинация, просто серия удачных действий. Но молодец Хващинский, хорошо понял ситуацию и круто пробил с лёта.

— «Зенит» не проигрывал в еврокубках с таким крупным счётом почти 30 лет.

— Ничего себе! Значит, какую-то историю мы сотворили. Даже не знаю, как к этому относиться. Вдвойне приятно, что смогли так крупно победить.



— Перед матчем вряд ли кто-то поставил бы на разгромную победу «Динамо». Коэффициент, наверное, был запредельный…

— Да, я смотрел в Интернете — белорусские букмекеры давали 10 на победу. До игры я так же оценивал. Мы же адекватные люди, понятно, что приехал «Зенит». Но многое и от футболистов зависит. Мы очень хотели выиграть. Естественно, никто не думал, что будет 4:0 — даже 3:0 не могли себе представить. Это фантастика, мы очень счастливы.

— Есть мнение, что питерские аргентинцы играли без желания. Не было ощущения, что легионеры недостаточно мотивированы на игру?

— Это внутренняя кухня чужой команды. Как я понимаю, выпустили ребят, которые мало играли. В чемпионате ставка была на других футболистов. Вышли: Краневиттер, Паредес, Смольников, Анюков. У них был шанс показать себя против «Динамо», тем более в еврокубках! Это ведь не товарищеская игра, а официальная. По логике, желание не могло отсутствовать.



Но это я так вижу, я не варюсь внутри команды. Возможно, тонуса не хватило, но всё-таки не желания. Там все амбициозные ребята, хотят доказать тренеру, что достойны играть в составе. Любому важно играть, а не просто получать зарплату. Тем более в таком клубе, как «Зенит».

— Какое впечатление оставил Семак?

— По его поведению было видно, что он не ожидал такого счёта. Во втором тайме как сел на скамейку, так и просидел весь матч. Наверное, не понимал, что происходит — как будто не его команда играла на поле. После финального свистка Семак подошёл к фанатам, поблагодарил за поддержку. В любом случае, Сергей Богданович попытается исправить ситуацию в следующем матче. Мы же со своей стороны попробуем этого не допустить.



— Три мяча из четырёх Лодыгин пропустил в ближний угол. Как оцените действие Юрия?

— Ещё не смотрел повторы, сложно сказать. Но нельзя во всём винить вратаря. Так случилось: для нас — хорошо, для Лодыгина и его команды — не очень. С моей стороны будет неправильно обсуждать его игру. Есть специалисты, которые у вас в России всё по косточкам разберут. Я тоже не раз ошибался и знаю, что испытываешь в такие моменты. Только пожалеть и посочувствовать могу Юре.

— Что испытывает вратарь в такие моменты?

— Понимаешь, что подвёл команду. Сыграл не так, как должен был. У кого-то самоанализ длится день, у кого-то больше. От человека зависит, как он переваривает неудачи.

— Вам сколько времени требуется?

— С опытом стало меньше.



— Как переживали свою самую тяжелую неудачу?

— Много их было — и за сборную, и за клубы. Самая обидная, наверное, когда мы с БАТЭ вылетели из Лиги чемпионов. Играли против «Шахтёра» из Караганды, и я очень грубо ошибся. Сильно переживал. В такие моменты ждёшь скорей следующего матча. Дай бог, он сложится удачно, тогда забываешь обо всём.

Вратарь должен быть психологически устойчивым, это всем известно. Если он не такой — в футбол играть не будет. Ошибся, переварил — и всё. Но в матче с «Шахтёром» моя ошибка повлияла на результат, поэтому пришлось крепко попереживать. Ну и, вдобавок, очень многие помнят эту ошибку, — смеясь, добавляет Андрей.



— Что там произошло?

— Мы подавали угловой, все побежали к воротам, надо было забивать. Мяч вынесли, я вышел в середину поля и попытался обыграть набегающего соперника… Но промазал по мячу, Зенькович забил мне в пустые ворота. Мог сыграть проще, но ведь нам надо было забивать. Решил сохранить мяч, и сделал только хуже. Да, рисковал. Было очень неприятно, что так пропустил. В случае с «Зенитом», как я понимаю, тренер специально доверил Лодыгину, так как до этого играл Лунёв. Теперь Юрию надо ждать шанса, чтобы доказать — это была случайность.