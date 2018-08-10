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20:37 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА наказал «Црвену Звезду» двумя домашними играми еврокубков без зрителей

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сербскую «Црвену Звезду» провести два ближайших домашних матча еврокубков без зрителей, сообщается на сайте УЕФА.

Источник: AP 2018

Как отмечается, наказание было вынесено по итогам расследования дела о расистских выкриках сербских болельщиков во время матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против литовской «Судувы» (3:0), который прошел в Белграде 24 июля.

Сообщается, что за поведение болельщиков в игре с «Судувой» белградский клуб наказан одним матчем без зрителей, а вторая игра автоматически добавляется из-за рецидива нарушения. Зимой «Црвена Звезда» уже была наказана проведением матча без зрителей, но подала апелляцию, которая была удовлетворена 1 февраля, а наказание было заменено на условное. Также сербский клуб должен выплатить штраф в размере 72 тысячи евро.

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