«Мы похожи на «Спартак»: чехи боятся избиения в Киеве

Источник: AP 2018

Руководство чешского футбольного клуба «Славия» выступило с обращением к болельщикам команды, которые отправятся в Киев на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с местным «Динамо». В заявлении указаны советы и рекомендации по поводу того, как фанатам необходимо себя вести на выезде, как добраться до стадиона «Олимпийский» и сколько денег необходимо при себе иметь для комфортного проживания в столице Украины.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 14.08.2018, 19:30 Динамо К - Славия Пр -

Особое внимание руководство команды обратило на возможный конфликт с болельщиками киевского «Динамо». Причиной этого могут стать цвета и атрибутика клуба, схожие с цветами московского «Спартака» — красно-белые.

«Мы настоятельно не рекомендуем нашим болельщикам использовать символику клуба, флаги, шарфы, одежду клубных цветов в Киеве. Наши цвета напоминают местным жителям цвета московского «Спартака», и у вас могут не только отобрать атрибутику, но и атаковать вас.

Также мы предупреждаем вас, что украинцы очень чувствительны к любым проявлениям пророссийских настроений. Рекомендуем вам избегать подобных проявлений, — написано в заявлении.

Кроме того, болельщиков «Славии» попросили оформить себе страховку на случай, если кто-то все же пострадает в результате возможного конфликта.

«В случае полученных травм страховые компании оплатят вам обслуживание в медицинских учреждениях», — сообщило руководство «Славии».

Причины для опасения у болельщиков чешского клуба действительно имеются. Исторически киевское «Динамо» и московский «Спартак» являются принципиальными соперниками: как на футбольном поле, так и вне его. Во времена СССР матчи между двумя клубами назывались Советским футбольным дерби. Повышенный интерес к данному противостоянию был вызван тем, что киевское «Динамо» и «Спартак» являются двумя сильнейшими и самыми титулованными клубами СССР.

Впрочем, напряжение в отношениях двух команд отразилось и на поведении их болельщиков. Фанаты «Динамо» и «Спартака» настроены друг к другу весьма негативно.

Последний очный матч двух команд датирован июнем 2013 года и был проведен в рамках товарищеского Объединенного турнира, в котором помимо киевлян и москвичей выступали также донецкий «Шахтер» и петербургский «Зенит».

Тогда во время матча, который прошел в Киеве на стадионе «Олимпийский», на трибунах и на территории арены произошли беспорядки между фанатами «Динамо» и «Спартака». Представители «Беркута» (спецподразделение МВД Украины, функционировавшее в период с 1992 по 2014 год. — «Газета.Ru») были вынуждены применить силу и вмешаться в конфликт, в результате которого несколько поклонников красно-белых получили травмы.

Кроме того, «Славия» обеспокоена поведением киевлян после произошедших беспорядков в мае этого года перед финальным матчем Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

За два дня до игры поклонники английского клуба, цвета которого также совпадают с цветами «Спартака», пострадали в результате нападения киевских фанатов.

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Болельщики «Ливерпуля» ужинали в одном из ресторанов в столице Украины, как вдруг заведение окружили примерно 20 человек, скрывающих свое лицо под маской. Внезапно нарушители правопорядка стали кидать в гостей Киева столы, стулья, стеклянную посуду и бутылки. В результате налета несколько фанатов «Ливерпуля» получили многочисленные порезы головы и шеи.

«Мы просто обедали и были погружены в свои дела, когда произошло нападение. Я приехал сюда совсем не для такого, а просто чтобы посмотреть футбол. Мы прилетели в Киев буквально четыре часа назад, и на нас уже напали, это ужасно», — сказал один из пострадавших.

Стоит отметить, что руководство «Славии» также обратило внимание на то, что украинские таксисты заметно повышают цены на свои услуги.

«Обычно стоимость поездки на такси до центра Киева составляет около 300−450 гривен, однако будьте осторожны: в день матча цена может возрасти в пять раз», — заявили в чешском клубе.

Первый матч прошел в Чехии и завершился со счетом 1:1. Ответная игра состоится в столице Украины 14 августа в 19.30 по московскому времени.