«Осторожно, “Астана” не сдалась!» Хорватам боязно перед ответным матчем ЛЧ

Источник: Sports.kz

««Астана» — это команда, которая редко проигрывает на своем поле, «Динамо» стало исключением из правил. Но «Астана» и редко выигрывает в еврокубках в гостях. За всю свою историю в 26 матчах на этом уровне на выезде чемпион Казахстана только 6 раз праздновал триумф. При этом 3 такие победы были со счетом 1:0. Только армянский «Пюник» уступил «Астане» у себя 1:4, АИК из Стокгольма — 0:3 и в этом сезоне «Сутьеска» из Никшича проиграла 0:2.

Позволю себе немного нескромности, но последняя из вышеупомянутых команд ниже уровня нынешнего «Динамо», да и все эти дружины (за исключением ничьей с АИКом) были легко переиграны «Астаной» в обоих матчах. Это, может быть, не так много, чтобы заострять на том внимание, поскольку в футболе никогда не нужно делать окончательные выводы из цифр и статистики, но все же такие факты говорят о том, что «Динамо» сейчас является явным фаворитом, и «синие» должны играть спокойно и сосредоточенно, а их выход в следующий раунд не должен подвергаться сомнению.

«Астана» прибыла в Загреб. Игроки расположились в отеле Esplanade, а утром понедельника проведут тренировку на «Максимире». «Астана» на этой неделе не играла в чемпионате страны, поэтому Роман Григорчук мог все усилия сосредоточить на подготовке к матчу с «Динамо». Будут ли какие-то изменения в команде, сможет ли украинский специалист придумать что-то новое? На данный момент это неизвестно, возможно, в ближайшие два дня станет понятнее. Но что важнее всего, «Динамо» держит все в своих руках, имея большое преимущество. Об этом знают в Казахстане.

Далее в статье хорватского СМИ приводится отрывок из интервью игрока «Астаны» Педро Энрике, данного им Sports.kz после первого матча с загребчанами, где бразилец говорит о том, что казахстанский чемпион поедет на Балканы за победой. И завершается все вот как: