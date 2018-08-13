Около 50 болельщиков из Греции приедут в Москву поддержать ПАОК в игре со «Спартаком»

Первый матч между «Спартаком» и ПАОКом прошел в Салониках 8 августа и завершился поражением российской команды со счетом 2:3. На игре в Греции не смогли присутствовать активные фанаты российской команды из-за закрытия Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гостевого сектора. На стадионе находились только около 100 болельщиков, прибывших в Салоники в качестве спонсоров клуба, а также те, кто приобрел билеты на центральные трибуны.

Во время и по окончании матча несколько журналистов российских СМИ, присутствовавших на игре в Салониках, сообщали в соцсетях, что болельщики греческого клуба напали на них у входа в ложу прессы. Журналисты отмечали, что принимающая сторона и полиция не предприняли необходимых мер для поддержания порядка, однако пресс-служба ПАОКа сообщила, что конфликт между сотрудниками СМИ и фанатами был вызван неэтичным поведением одного из представителей СМИ при входе на арену, его удалось предотвратить благодаря вмешательству служб безопасности, при этом полиция города не зарегистрировала инцидентов, связанных с нападением на российских журналистов. Позднее УЕФА не стал открывать дисциплинарное дело по факту нападения на российских журналистов.