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12:40 (мск), источник: ТАСС

Около 50 болельщиков из Греции приедут в Москву поддержать ПАОК в игре со «Спартаком»

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Около 50 болельщиков футбольного клуба ПАОК приедут из Греции в Москву на матч Лиги чемпионов против «Спартака». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе греческого клуба.

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Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет на «Открытие-Арене» во вторник, начало — 20:30 мск.

«Из Греции приедут 40−50 болельщиков ПАОКа. Пока неизвестно, сколько человек будет из других стран», — рассказали в пресс-службе.

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ПАОК
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Первый матч между «Спартаком» и ПАОКом прошел в Салониках 8 августа и завершился поражением российской команды со счетом 2:3. На игре в Греции не смогли присутствовать активные фанаты российской команды из-за закрытия Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гостевого сектора. На стадионе находились только около 100 болельщиков, прибывших в Салоники в качестве спонсоров клуба, а также те, кто приобрел билеты на центральные трибуны.

Во время и по окончании матча несколько журналистов российских СМИ, присутствовавших на игре в Салониках, сообщали в соцсетях, что болельщики греческого клуба напали на них у входа в ложу прессы. Журналисты отмечали, что принимающая сторона и полиция не предприняли необходимых мер для поддержания порядка, однако пресс-служба ПАОКа сообщила, что конфликт между сотрудниками СМИ и фанатами был вызван неэтичным поведением одного из представителей СМИ при входе на арену, его удалось предотвратить благодаря вмешательству служб безопасности, при этом полиция города не зарегистрировала инцидентов, связанных с нападением на российских журналистов. Позднее УЕФА не стал открывать дисциплинарное дело по факту нападения на российских журналистов.

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