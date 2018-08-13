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16:05 (мск), источник: ТАСС

Каррера: «Спартак» максимально сконцентрирован на предстоящем матче ЛЧ против ПАОКа

ТАРАСОВКА /Московская область/, 13 августа. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» максимально сконцентрированы на предстоящем матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Источник: РИА "Новости"

Первый матч между «Спартаком» и ПАОКом прошел в Салониках 8 августа и завершился поражением российской команды со счетом 2:3. Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 14 августа на «Открытие-Арене», начало — 20:30 мск.

«Все игроки максимально сконцентрированы и готовятся к матчу. Пока не могу сказать, кто точно выйдет на поле, все выводы будут сделаны после сегодняшней тренировки. Мы постараемся учесть ошибки, которые совершили в Греции, наш аналитический отдел провел большую работу, постараемся выиграть», — сказал Каррера.

Победитель противостояния сыграет в раунде плей-офф квалификации с турецким «Фенербахче» или португальской «Бенфикой», первая встреча которых завершилась победой португальцев со счетом 1:0.

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