Каррера: «Спартак» максимально сконцентрирован на предстоящем матче ЛЧ против ПАОКа

Первый матч между «Спартаком» и ПАОКом прошел в Салониках 8 августа и завершился поражением российской команды со счетом 2:3. Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 14 августа на «Открытие-Арене», начало — 20:30 мск.

«Все игроки максимально сконцентрированы и готовятся к матчу. Пока не могу сказать, кто точно выйдет на поле, все выводы будут сделаны после сегодняшней тренировки. Мы постараемся учесть ошибки, которые совершили в Греции, наш аналитический отдел провел большую работу, постараемся выиграть», — сказал Каррера.