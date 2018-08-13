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16:06 (мск), источник: ТАСС

РФС: Фанаты ПАОКа должны вести себя уважительно и законопослушно на матче со «Спартаком»

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Службы безопасности обеспечат порядок до, во время и после футбольного матча Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и греческим ПАОКом, а гостям нужно вести себя уважительно и в рамках закона. Об этом ТАСС заявил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.

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После инцидентов во время первой игры в Салониках в группах болельщиков «Спартака» в социальных сетях появлялись записи о том, что российские болельщики «будут ожидать греков» на матче в Москве. Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет на «Открытие-Арене» во вторник, начало — 20:30 мск.

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3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 14.08.2018, 20:30
Спартак М
-ПАОК-

Ожидается, что из Греции на игру в Москву приедут около 50 болельщиков.

«Ничего того, что обещают спартаковские фанаты, не будет. Службы безопасности обеспечат порядок до, во время и после матча. С болельщиками “Спартака” есть кому поработать, объяснить, что можно и нельзя делать. Греческим болельщиками я могу посоветовать то же, что и всем остальным: надо вести себя в рамках закона, уважительно, тогда никаких проблем не будет», — сказал Маркин.

«Обиднее всего, что вроде между нашими народами и странами всегда были дружеские отношения, но то, что произошло в Салониках, для меня непонятно», — добавил глава комитета РФС.

Первый матч между «Спартаком» и ПАОКом прошел в Салониках 8 августа и завершился поражением российской команды со счетом 2:3. На игре в Греции не смогли присутствовать активные фанаты российской команды из-за закрытия Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гостевого сектора. На стадионе находились только около 100 болельщиков, прибывших в Салоники в качестве спонсоров клуба, а также те, кто приобрел билеты на центральные трибуны.

Во время и по окончании матча несколько журналистов российских СМИ, присутствовавших на игре в Салониках, сообщали в соцсетях, что болельщики греческого клуба напали на них у входа в ложу прессы. Журналисты отмечали, что принимающая сторона и полиция не предприняли необходимых мер для поддержания порядка, однако пресс-служба ПАОКа сообщила, что конфликт между сотрудниками СМИ и фанатами был вызван неэтичным поведением одного из представителей СМИ при входе на арену, его удалось предотвратить благодаря вмешательству служб безопасности, при этом полиция города не зарегистрировала инцидентов, связанных с нападением на российских журналистов. Позднее УЕФА не стал открывать дисциплинарное дело по факту нападения на российских журналистов.

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11 августа© Ньюстюб
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