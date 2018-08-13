РФС: Фанаты ПАОКа должны вести себя уважительно и законопослушно на матче со «Спартаком»

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После инцидентов во время первой игры в Салониках в группах болельщиков «Спартака» в социальных сетях появлялись записи о том, что российские болельщики «будут ожидать греков» на матче в Москве. Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет на «Открытие-Арене» во вторник, начало — 20:30 мск.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 14.08.2018, 20:30 Спартак М - ПАОК -

Ожидается, что из Греции на игру в Москву приедут около 50 болельщиков.

«Ничего того, что обещают спартаковские фанаты, не будет. Службы безопасности обеспечат порядок до, во время и после матча. С болельщиками “Спартака” есть кому поработать, объяснить, что можно и нельзя делать. Греческим болельщиками я могу посоветовать то же, что и всем остальным: надо вести себя в рамках закона, уважительно, тогда никаких проблем не будет», — сказал Маркин.

«Обиднее всего, что вроде между нашими народами и странами всегда были дружеские отношения, но то, что произошло в Салониках, для меня непонятно», — добавил глава комитета РФС.

Первый матч между «Спартаком» и ПАОКом прошел в Салониках 8 августа и завершился поражением российской команды со счетом 2:3. На игре в Греции не смогли присутствовать активные фанаты российской команды из-за закрытия Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гостевого сектора. На стадионе находились только около 100 болельщиков, прибывших в Салоники в качестве спонсоров клуба, а также те, кто приобрел билеты на центральные трибуны.