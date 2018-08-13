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17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
10Валерию Газзаеву — 64!
16:22 (мск), источник: Sport24

«Сделаем все, чтобы пройти дальше. Мы поняли, где ошибались». «Спартак» готовится разорвать ПАОК

Слова Массимо Карреры и Андрея Ещенко.

Источник: Sport24

Массимо Каррера: «Готовы все, кроме Боккетти и Кутепова»

— Какое настроение в команде за день до важной игры? Определились ли вы с составом?

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 14.08.2018, 20:30
Спартак М
-ПАОК-

— По составу — пока не решил, нужно еще подумать. Все игроки здоровы, кроме Боккетти и Кутепова. Настроение оценим сегодня на тренировке, но, думаю, все осознают важность игры. Мы сделаем все, чтобы пройти ПАОК.

— В Салониках «Спартак» пропустил трижды за 15 минут.

— Мы знаем, где и в чем ошиблись. Сегодня у нас получасовая теория: будем пересматривать соперника и уточним нюансы, в каких моментах мы не должны ошибаться вновь.

— Что ожидаете от ПАОК в ответном матче? У них выздоровел Виейринья.

— Я переживаю за свою команду. Постараюсь выставить оптимальный состав. Ставка на быстрый гол? У нас ставка на победу. Забьем мы в начале или в концовке матча — не так важно. Главное — забить и не пропустить.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Насколько оправдался выход Ломовицкого, Рассказова и Тимофеева в Салониках, которые никогда не играли в атмосфере, которая была в Салониках?

— Если они вышли на поле, значит, я посчитал, что они готовы сыграть в такой атмосфере и с таким соперником.

— Как Максименко пережил свою ошибку?

— Спокойно. Он хорошо сыграл с «Анжи». В футболе каждый ошибается. Просто ошибки вратаря более заметны, ведь расплата за них — пропущенный гол.

— Вы привели пример с матчем с «Анжи», но в РПЛ у Максименко почти нет работы. А когда она появилась, он пропустил три.

— Повторюсь, мы все ошибаемся. Но если он выходит в стартовом составе, значит, я считаю, что он готов к игре в основе.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 8.08.2018, 20:00
ПАОК
3Спартак М2

Андрей Ещенко: «Игроки ПАОК получат по 1 млн евро, если пройдут? Нам-то что?»

— Вы пропустили матч с «Анжи». Как себя чувствуете?

— Со мной все было нормально. Просто дали паузу, чтобы все были в обойме и получали практику. Рассказов, который меня заменил, сыграл хорошо, уверенно. Мы его поддержали. Команда победила, так что все довольны.

— В Салоних «Спартак» вел 2:0. У вас есть объяснение, что произошло дальше?

— Это футбол, такое бывает. Когда ты по идее должен добивать соперника — пропускаешь. Один, второй, третий — команда на эмоциях пытается тебя дожать. Наше дело — устранить ошибки, играть в свою игру. Тогда все будет на высшем уровне.

— Знаете, что ПАОК пообещал игрокам по 1 мнл евро, если они пройдут «Спартак»?

— Не знал. Ну, это их делаю. Я нормально к такому отношусь. Нам-то что с этого? Надо выиграть и все.

Артем Калинин

Спартак М
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