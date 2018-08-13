«Сделаем все, чтобы пройти дальше. Мы поняли, где ошибались». «Спартак» готовится разорвать ПАОК

Источник: Sport24

Массимо Каррера: «Готовы все, кроме Боккетти и Кутепова»

— Какое настроение в команде за день до важной игры? Определились ли вы с составом?

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 14.08.2018, 20:30 Спартак М - ПАОК -

— По составу — пока не решил, нужно еще подумать. Все игроки здоровы, кроме Боккетти и Кутепова. Настроение оценим сегодня на тренировке, но, думаю, все осознают важность игры. Мы сделаем все, чтобы пройти ПАОК.

— В Салониках «Спартак» пропустил трижды за 15 минут.

— Мы знаем, где и в чем ошиблись. Сегодня у нас получасовая теория: будем пересматривать соперника и уточним нюансы, в каких моментах мы не должны ошибаться вновь.

— Что ожидаете от ПАОК в ответном матче? У них выздоровел Виейринья.

— Я переживаю за свою команду. Постараюсь выставить оптимальный состав. Ставка на быстрый гол? У нас ставка на победу. Забьем мы в начале или в концовке матча — не так важно. Главное — забить и не пропустить.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmOhnRqHHqp/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmOhnRqHHqp/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Подошел к концу жаркий ? первый тайм. ⚽️ «Спартак» забил два быстрых гола после ударов Попова и Промеса @qpromes, но соперник @paok_fc смог не только сравнять счет, но и выйти вперед. ? Уступаем 2:3... — #спартакмосква #spartakmoscow #fcsm #spartak #спартак #впередспартак #ucl #паокспартак #paokfcsm #championsleague</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcsm_official/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Spartak Moscow</a> (@fcsm_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-08T17:52:19+00:00">8 Авг 2018 в 10:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Насколько оправдался выход Ломовицкого, Рассказова и Тимофеева в Салониках, которые никогда не играли в атмосфере, которая была в Салониках?

— Если они вышли на поле, значит, я посчитал, что они готовы сыграть в такой атмосфере и с таким соперником.

— Как Максименко пережил свою ошибку?

— Спокойно. Он хорошо сыграл с «Анжи». В футболе каждый ошибается. Просто ошибки вратаря более заметны, ведь расплата за них — пропущенный гол.

— Вы привели пример с матчем с «Анжи», но в РПЛ у Максименко почти нет работы. А когда она появилась, он пропустил три.

— Повторюсь, мы все ошибаемся. Но если он выходит в стартовом составе, значит, я считаю, что он готов к игре в основе.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 8.08.2018, 20:00 ПАОК 3 Спартак М 2

Андрей Ещенко: «Игроки ПАОК получат по 1 млн евро, если пройдут? Нам-то что?»

— Вы пропустили матч с «Анжи». Как себя чувствуете?

— Со мной все было нормально. Просто дали паузу, чтобы все были в обойме и получали практику. Рассказов, который меня заменил, сыграл хорошо, уверенно. Мы его поддержали. Команда победила, так что все довольны.

— В Салоних «Спартак» вел 2:0. У вас есть объяснение, что произошло дальше?

— Это футбол, такое бывает. Когда ты по идее должен добивать соперника — пропускаешь. Один, второй, третий — команда на эмоциях пытается тебя дожать. Наше дело — устранить ошибки, играть в свою игру. Тогда все будет на высшем уровне.

— Знаете, что ПАОК пообещал игрокам по 1 мнл евро, если они пройдут «Спартак»?

— Не знал. Ну, это их делаю. Я нормально к такому отношусь. Нам-то что с этого? Надо выиграть и все.