Ещенко: «Спартак» не нуждается в финансовой мотивации перед ответным матчем с ПАОКом в ЛЧ

Источник: РИА "Новости"

Первый матч между «Спартаком» и ПАОКом прошел в Салониках 8 августа и завершился поражением российской команды со счетом 2:3. Ответная встреча состоится 14 августа на «Открытие-Арене», игра начнется в 20:30 мск.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 14.08.2018, 20:30 Спартак М - ПАОК -

В понедельник в ряде СМИ появилась информация о том, что президент греческого ПАОКа Иван Саввиди пообещал выплатить футболистам команды бонус в размере €1 млн в случае победы над российским «Спартаком» и выхода клуба в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

«Информацию о том, что ПАОК финансово могут поощрить, узнал только сейчас. Это нормальная ситуация. Но мы — “Спартак”, мы должны побеждать. Нам не требуется дополнительная финансовая мотивация», — сказал Ещенко.

«Если говорить о первом матче, то такое бывает. Когда ты должен громить соперника, ты пропускаешь сначала первый мяч, а потом второй. Это, конечно же, плохо, поэтому нам надо еще раз проанализировать игру, тогда все будет хорошо», — добавил Ещенко.