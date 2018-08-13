Ещенко: «Спартак» не нуждается в финансовой мотивации перед ответным матчем с ПАОКом в ЛЧ

Первый матч между «Спартаком» и ПАОКом прошел в Салониках 8 августа и завершился поражением российской команды со счетом 2:3. Ответная встреча состоится 14 августа на «Открытие-Арене», игра начнется в 20:30 мск.
В понедельник в ряде СМИ появилась информация о том, что президент греческого ПАОКа Иван Саввиди пообещал выплатить футболистам команды бонус в размере €1 млн в случае победы над российским «Спартаком» и выхода клуба в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
«Информацию о том, что ПАОК финансово могут поощрить, узнал только сейчас. Это нормальная ситуация. Но мы — “Спартак”, мы должны побеждать. Нам не требуется дополнительная финансовая мотивация», — сказал Ещенко.
«Если говорить о первом матче, то такое бывает. Когда ты должен громить соперника, ты пропускаешь сначала первый мяч, а потом второй. Это, конечно же, плохо, поэтому нам надо еще раз проанализировать игру, тогда все будет хорошо», — добавил Ещенко.
Победитель противостояния ПАОК — «Спартак» сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов с турецким «Фенербахче» или португальской «Бенфикой», первая встреча которых завершилась победой португальцев со счетом 1:0.