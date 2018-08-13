На матче «Зенит» — «Динамо» (Минск) смогут присутствовать до 200 фанатов гостей
«Зенит» 16 августа сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» на стадионе «Петровский».
«Зенит» 16 августа сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» на стадионе «Петровский».
По итогам встречи «Зенита» и «РБ Лейпциг» в сезоне-2017/18 УЕФА решил, что петербургский клуб проведёт матч 16 августа при пустых трибунах, однако болельщики «Динамо» смогут посетить игру.
«В соответствии со ст. 73 дисциплинарного регламента УЕФА на матче, проводимом без зрителей вследствие наложения взыскания на клуб и стадион, могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды, обладающие билетами на предстоящий поединок.
Стоимость билетов — 2000 российских рублей, но продажа будет осуществляться в белорусских рублях и по паспорту, — сообщает
В первом матче, который прошёл в Минске, «Зенит» проиграл со счётом 0:4.