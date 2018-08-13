На матче «Зенит» — «Динамо» (Минск) смогут присутствовать до 200 фанатов гостей

По итогам встречи «Зенита» и «РБ Лейпциг» в сезоне-2017/18 УЕФА решил, что петербургский клуб проведёт матч 16 августа при пустых трибунах, однако болельщики «Динамо» смогут посетить игру.

Футбол Лига Европы 2018/2019 3-й отборочный раунд, 16.08.2018, 20:00 Зенит - Динамо Мн -

«В соответствии со ст. 73 дисциплинарного регламента УЕФА на матче, проводимом без зрителей вследствие наложения взыскания на клуб и стадион, могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды, обладающие билетами на предстоящий поединок.

Стоимость билетов — 2000 российских рублей, но продажа будет осуществляться в белорусских рублях и по паспорту, — сообщает пресс-служба минской команды.