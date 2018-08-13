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17:26 (мск), источник: Чемпионат.com

На матче «Зенит» — «Динамо» (Минск) смогут присутствовать до 200 фанатов гостей

«Зенит» 16 августа сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» на стадионе «Петровский».

По итогам встречи «Зенита» и «РБ Лейпциг» в сезоне-2017/18 УЕФА решил, что петербургский клуб проведёт матч 16 августа при пустых трибунах, однако болельщики «Динамо» смогут посетить игру.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
3-й отборочный раунд, 16.08.2018, 20:00
Зенит
-Динамо Мн-

«В соответствии со ст. 73 дисциплинарного регламента УЕФА на матче, проводимом без зрителей вследствие наложения взыскания на клуб и стадион, могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды, обладающие билетами на предстоящий поединок.

Стоимость билетов — 2000 российских рублей, но продажа будет осуществляться в белорусских рублях и по паспорту, — сообщает пресс-служба минской команды.

В первом матче, который прошёл в Минске, «Зенит» проиграл со счётом 0:4.

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