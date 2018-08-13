Алексей Бага: Все готовятся к игре с «Карабахом», кроме Васильевича и Симовича. Даже Гордейчук готовится
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага перед ответным домашним матчем Лиги чемпионов с «Карабахом» рассказал о подготовке команды.
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага перед ответным домашним матчем Лиги чемпионов с «Карабахом» рассказал о подготовке команды.
Все ли в команде готовы к матчу?
Васильевич и Симович после серьезных травм не готовятся к игре. Все остальные — готовятся. Единственное, очень тяжелый поединок мы провели на выезде, поэтому хватает мелких повреждений, но они не помешают ребятам сыграть.
Михаил Гордейчук тоже готов?
Ситуация простая. Поверьте, здесь нет никаких секретов или закулисных игр. Изначально затянулась диагностика травмы, потом последовало оперативное вмешательство. Затем понадобилось время, чтобы все зажило и зарубцевалось после операции. И теперь он через тренировки набирает форму. Травма дает ему работать, но побочные эффекты появляются. И только
То есть мы его не увидим на поле.
Я бы так не сказал. Он готовится. Но приходится прислушиваться к его ощущениям и медицинским показаниям.