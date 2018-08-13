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16:38 (мск), источник: Прессбол

Алексей Бага: Все готовятся к игре с «Карабахом», кроме Васильевича и Симовича. Даже Гордейчук готовится

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага перед ответным домашним матчем Лиги чемпионов с «Карабахом» рассказал о подготовке команды.

Источник: РИА "Новости"

Все ли в команде готовы к матчу?

Васильевич и Симович после серьезных травм не готовятся к игре. Все остальные — готовятся. Единственное, очень тяжелый поединок мы провели на выезде, поэтому хватает мелких повреждений, но они не помешают ребятам сыграть.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
3-й отборочный раунд, 14.08.2018, 20:00
БАТЭ
-Карабах-

Михаил Гордейчук тоже готов?

Ситуация простая. Поверьте, здесь нет никаких секретов или закулисных игр. Изначально затянулась диагностика травмы, потом последовало оперативное вмешательство. Затем понадобилось время, чтобы все зажило и зарубцевалось после операции. И теперь он через тренировки набирает форму. Травма дает ему работать, но побочные эффекты появляются. И только из-за этих болевых ощущений мы не можем стопроцентно рассчитывать на Мишу. Он может героически, под разрешенными медикаментами выйти, но, даже учитывая важность матча, мы не можем настолько рисковать здоровьем человека, у которого еще полкарьеры впереди.

То есть мы его не увидим на поле.

Я бы так не сказал. Он готовится. Но приходится прислушиваться к его ощущениям и медицинским показаниям.

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