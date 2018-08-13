Алексей Бага: Все готовятся к игре с «Карабахом», кроме Васильевича и Симовича. Даже Гордейчук готовится

Васильевич и Симович после серьезных травм не готовятся к игре. Все остальные — готовятся. Единственное, очень тяжелый поединок мы провели на выезде, поэтому хватает мелких повреждений, но они не помешают ребятам сыграть.

Ситуация простая. Поверьте, здесь нет никаких секретов или закулисных игр. Изначально затянулась диагностика травмы, потом последовало оперативное вмешательство. Затем понадобилось время, чтобы все зажило и зарубцевалось после операции. И теперь он через тренировки набирает форму. Травма дает ему работать, но побочные эффекты появляются. И только из-за этих болевых ощущений мы не можем стопроцентно рассчитывать на Мишу. Он может героически, под разрешенными медикаментами выйти, но, даже учитывая важность матча, мы не можем настолько рисковать здоровьем человека, у которого еще полкарьеры впереди.