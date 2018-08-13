Алексей Бага: сейчас мы поговорим о "Карабахе", а если все будет "ок", то вечером вторника уже расскажу про новых игроков

Гостевая победа позволяет выбрать манеру игры на ответный матч: сконцентрироваться на обороне и ждать ошибок соперника или действовать агрессивно, не отдавая инициативу. Вы уже определились?

Определиться — это теория. А игра покажет, как поступить. Мы ведь должны держать в голове и варианты игры соперника. Потому что в Баку при тридцати тысячах болельщиков — один «Карабах», а на выезде — совсем другой. Не слабее, но совершенно другой по манере игры. Мы это заметили по его матчам и в Словении, и в Албании в предыдущих раундах. Конечно, есть собственные размышления и наметки на матч, но многое будет зависеть от того, как поведет себя соперник. Перевес в один мяч — чересчур зыбкий. Поэтому, убежден, нас ждет тяжелейший матч. Может, у нас лишь небольшое психологическое и стратегическое преимущество, но оно ни о чем не говорит.

Приоритет забить или не пропустить?

И забить, и не пропустить. Идеальный исход.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 3-й отборочный раунд, 14.08.2018, 20:00 БАТЭ - Карабах -

Все ли в команде готовы к матчу?

Васильевич и Симович после серьезных травм не готовятся к игре. Все остальные — готовятся. Единственное, очень тяжелый поединок мы провели на выезде, поэтому хватает мелких повреждений, но они не помешают ребятам сыграть.

Михаил Гордейчук тоже готов?

Ситуация простая. Поверьте, здесь нет никаких секретов или закулисных игр. Изначально затянулась диагностика травмы, потом последовало оперативное вмешательство. Затем понадобилось время, чтобы все зажило и зарубцевалось после операции. И теперь он через тренировки набирает форму. Травма дает ему работать, но побочные эффекты появляются. И только из-за этих болевых ощущений мы не можем стопроцентно рассчитывать на Мишу. Он может героически, под разрешенными медикаментами выйти, но, даже учитывая важность матча, мы не можем настолько рисковать здоровьем человека, у которого еще полкарьеры впереди.

То есть мы его не увидим на поле?

Я бы так не сказал. Он готовится. Но приходится прислушиваться к его ощущениям и медицинским показаниям.

А Милуновича?

Неманья готов на сто процентов. Однако он много пропустил и не имеет игрового тонуса. Плюс ребята, которые сейчас выходят на поле, выглядят довольно неплохо. А в остальном: с его коленом все нормально, ничего не болит. Надо отдать должное нашим врачам, ведь сроки восстановления очерчивались намного большие.

В первом матче Егор Филипенко дважды неудачно шел в обыгрыш у своей штрафной. Как реагируете на такие моменты?

Скажем так, нужно знать самого Егора, его манеру игры и жизни. Он просто старался сохранить мяч, более продуктивно выйти из обороны, а не просто сыграть подальше. Конечно, хочется, чтобы все эти действия были надежнее. Коль ни к чему не привело — слава богу. Все нормально.

Но обсуждали с ним эти моменты после матча?

Обязательно. Как и многое другое. Разбирали и положительные моменты, и отрицательные. И психологическую подготовку. Ведь чересчур важная игра. К сожалению, мы редко играем при таких трибунах и накале.

Кажется, с Яблонским, который начал выходить в «старте», команда нашла баланс.

Да. Во-первых, опорник — это его позиция. В обороне он играл вынужденно, когда другие защитники выпадали. Поэтому он действительно вносит баланс в оборону и может первым пасом начать атаку. Во-вторых, он уже достаточно опытный игрок для своего возраста — поиграл и в еврокубках, и в групповых раундах, и в молодежной сборной. К тому же он хорошо тренировался, не было у него такой «кислятины», которая иногда нападает на людей, которые не выходят на поле.

Как вы справляетесь с давлением? Ведь это, пожалуй, пока самый главный матч в вашей тренерской карьере.

Как сказал Егор Филипенко, все хорошо в футболе, вот только стрессы. Ну, как справляемся… Честно говоря, эта неделя пролетела очень быстро. Думал, так долго до матча — и вот уже вторник. Банально, но проходил подобные ситуации на своей шкуре, будучи помощником в тренерском штабе БАТЭ. Даже группу Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы. А это создает некий иммунитет — и сейчас уже полегче. Ведь есть с чем сравнить. Тем не менее напряжение чувствуется.

В Баку у БАТЭ здорово работал высокий прессинг. В Борисове будете действовать так же?

Ожидать этого стоит. Как и понимать, что прессинг — это энергозатратная затея. И выдержать так всю игру тяжело. С ХИКом тоже ведь в первом тайме получалось, а потом разладилось. Я почему-то думаю, что у «Карабаха» будут изменения в составе. Выйдут другие футболисты с другими характеристиками. Поэтому нужно каждую минуту быть начеку. Посмотрим, как получится.

Сигневич выигрывает много борьбы, но часто выигранные им мячи некому подхватить. Насколько он встроен в командный механизм?

Есть моменты, когда мы не совсем готовы к подбору. Но иногда мы здорово подбираем и проводим атаки. Как в том же моменте с голом «Карабаху» — все началось с борьбы Сигневича за мяч. Затем мы вступили в отбор и провели голевую атаку. Еврокубки — своеобразная лакмусовая бумажка.

Здесь не обязательно лупить хет-триками каждый матч. Но обратите внимание, насколько он полезен при стандартных положениях и в атаке, и в обороне. Сколько он зарабатывает фолов. Это огромный плюс команде. Конечно, хочется, чтобы при всем этом он еще и забивал. Думаю, это вот-вот случится.

Заключительные 15 минут в Баку «Карабах» провел ударно. Ожидаете, что борисовскую встречу соперник начнет в том же темпе?

Им нужно забивать, у них опытная, мастеровитая команда с хорошими легионерами впереди. Поэтому, конечно, ожидаем чего-то подобного.

Трансферное окно открыто. БАТЭ ведет работу в этом направлении, ведь все конкуренты усиливаются?

Да, работа ведется. Сейчас мы поговорим о «Карабахе», а если все будет «ок», то вечером вторника уже расскажу что-нибудь и про новых игроков.