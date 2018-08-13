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18:56 (мск), источник: Советский спорт

«Реал» объявил заявку команды на матч с «Атлетико» в Суперкубке УЕФА

Встреча пройдет 15 августа в Таллине и стартует в 22.00 мск.

Тренерский штаб мадридского «Реала» опубликовал список игроков на матч за Суперкубок УЕФА против «Атлетико».

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в заявку вошел бельгийский новичок «сливочных» Тибо Куртуа, который вернулся в Испанию из «Челси». Стоит отметить, что Куртуа также выступал за «Атлетико» на правах аренды.

голкиперы: Навас, Куртуа, Лунин, Зидан, Касилья;.

защитники: Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Варан, Вальехо, Одриосола, Санчес, Регилон, Лопес;.

полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Себальос, Вальверде, Иско;.

нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Майораль, Винисиус, де Томас.

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