«Реал» объявил заявку команды на матч с «Атлетико» в Суперкубке УЕФА

Тренерский штаб мадридского «Реала» опубликовал список игроков на матч за Суперкубок УЕФА против «Атлетико».

Отметим, что в заявку вошел бельгийский новичок «сливочных» Тибо Куртуа, который вернулся в Испанию из «Челси». Стоит отметить, что Куртуа также выступал за «Атлетико» на правах аренды.