Тренер «Астаны» ответил на вопрос о возможном камбэке в ответном матче ЛЧ с «Динамо»

Неделей ранее в первой игре в столице Казахстана со счетом 2:0 победило «Динамо». Для «Астаны» это поражение стало первым домашним за три с половиной года в ЛЧ.

— В Лиге чемпионов бывали камбэки и с 0:3. Что вы думаете о завтрашнем матче?

— Предсказывать что-то сложно. Наши надежды связаны с тем, что прошла неделя с той игры, а в нашей ситуации это очень важное время, потому что мы обновили команду и многие футболисты подготовлены не так, как нужно. Из-за этого у нас не все сбалансировано по составу.

Я верю, что завтра мы будем сильнее, чем 7 августа. И наша игра должна быть лучше, более качественна, чуть более агрессивна и быстра. Надеюсь, что нам это удастся сделать. Какой будет результат — посмотрим.

— Вы играли здесь, когда были тренером «Черноморцем». Есть ли разница между тем «Динамо» и нынешним?

— Очень сложно сравнивать. Но все-таки думаю, что та команда была сильнее сегодняшней (в 2013 году «Черноморец» Григорчука дважды с одинаковым счетом 2:1 обыграл «Динамо» в группе Лиги Европы — прим.Vesti.kz).

— В первой игре показалось, что большую роль сыграло невезение. Возможно, что завтра и «Динамо» может проиграть со счетом 0:2?

— Я не могу говорить, что в первом матче проиграли из-за невезения. Нет, я могу сказать, что стечение обстоятельств было неудачным и не таким, каким должно быть для побед. Если взять 95 из 100 побед — это качественная игра и благоприятное стечение обстоятельств.

В предыдущей игре как раз не случилось второго фактора, но это не единственная причина — я должен признать, что у нас были ошибки, за которые соперник нас сразу наказал, и были ошибки, после которых могли пропустить еще. Да, у нас тоже были моменты для гола, но в нашем поражении в первой игре — целый комплекс причин, поэтому я не стал бы заострять внимание на везении.

— Верите ли вы, что «Астана» может сделать сделать камбэк и пройти дальше?

— Про счет я не могу сказать. Повторюсь, что для удачного счета должно быть все: и сама игра, и хорошее стечение обстоятельств. Я уверен в том, что завтра мы можем сыграть сильнее и более качественно, чем дома. Если мы сделаем это, то вправе насчитывать на хороший результат.