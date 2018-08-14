«Спартак» — ПАОК: матч года для Массимо
Во вторник, 14 августа, «Спартак» сыграет с ПАОК. Для Массимо Карреры это первый финал в нынешнем сезоне.
Во вторник, 14 августа, «Спартак» сыграет с ПАОК. Для Массимо Карреры это первый финал в нынешнем сезоне.
Это было два года назад.
4 августа 2016-го «Спартак» проиграл дома кипрскому АЕК, вылетел из Лиги Европы, и на следующий день Дмитрий Аленичев перестал быть главным тренером команды. Началась эпоха Массимо Карреры, который с первой же попытки привел
Второй сезон был сложнее — титул не отстояли, Кубок упустили, а в самом конце упали на третье место, отдалившись от Лиги чемпионов на расстояние двух отборочных раундов.
Сегодня «Спартак» должен преодолеть первый из них. И если этого не произойдет, Каррера получит, возможно, самое суровое испытание с момента прихода в «Спартак». Нервные болельщики и требовательные руководители — проблема для любого тренера, даже самого уважаемого. Аленичева встречали как спасителя, а вылет из Лиги Европы через год стоил должности — сам Массимо этому свидетель. Поэтому для него сейчас очень важный момент.
Ситуация
Конечно, вылет из ЛЧ не будет означать автоматической отставки Карреры, но отрицательный результат точно переведет сценарий в непредсказуемое русло. Вы же знаете, что происходит в информационном пространстве после громких неудач «Спартака». А совет директоров живет не в вакууме, люди тоже все читают и часто подвержены эмоциям.
Представляю, какое давление сейчас испытывает Каррера.
А еще вспоминаю матч в Греции и понимаю, что «Спартак» в такое сложное положение поставил себя сам. Вел 2:0, а потом дрогнул. Как это похоже на то, что было в 2017-м! Возьмите прошлый сезон —
Какая цена у поражения недельной давности в Салониках? Узнаем сегодня.
От матча «Спартак» — ПАОК зависит очень многое, если не все — европейская кампания, трансферные перспективы, стратегия развития клуба, внутренняя обстановка, атмосфера на трибунах. И, конечно, судьба главного тренера.
Если Каррера выдержит удар и победит, его «Спартак» станет сильнее.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.