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09:47 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ сыграют с «Карабахом» в квалификации Лиги чемпионов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня проведут ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Карабаха» из Агдама. Игра на поле «Борисов-Арены» начнется в 20.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Встречу между чемпионами Беларуси и Азербайджана будет судить бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Неделю назад соперники встречались в Баку и тогда борисовчане взяли верх с минимальным преимуществом 1:0.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
3-й отборочный раунд, 14.08.2018, 20:00
БАТЭ
-Карабах-

Единственный гол провел Станислав Драгун, отличившийся на 36-й минуте игры. В преддверии сегодняшней встречи в Борисове главный тренер хозяев Алексей Бага отметил, что минимальная победа в первой игре — результат очень зыбкий. Все решится во втором поединке, который будет очень трудным для обеих команд. Что касается состава, то по-прежнему под большим вопросом участие в матче Михаила Гордейчука, который еще не до конца восстановился после травмы, а вот Неманья Милунович уже готов играть.

Наставник «Карабаха» Гурбан Гурбанов сказал, что его подопечные готовы показать свои самые лучшие качества, чтобы добиться хорошего результата в игре с БАТЭ.

Прямая трансляция из Борисова начнется в 19.50 на телеканале «Беларусь 5». Победитель двухматчевой дуэли между БАТЭ и «Карабахом» в борьбе за выход в групповой этап ЛЧ дважды встретится с чемпионом Нидерландов ПСВ из Эйндховена. Проигравшая команда выступит в группе второго по рангу континентального турнира — Лиги Европы.

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