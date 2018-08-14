Футболисты БАТЭ сыграют с «Карабахом» в квалификации Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Встречу между чемпионами Беларуси и Азербайджана будет судить бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Неделю назад соперники встречались в Баку и тогда борисовчане взяли верх с минимальным преимуществом 1:0.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 3-й отборочный раунд, 14.08.2018, 20:00 БАТЭ - Карабах -

Единственный гол провел Станислав Драгун, отличившийся на 36-й минуте игры. В преддверии сегодняшней встречи в Борисове главный тренер хозяев Алексей Бага отметил, что минимальная победа в первой игре — результат очень зыбкий. Все решится во втором поединке, который будет очень трудным для обеих команд. Что касается состава, то по-прежнему под большим вопросом участие в матче Михаила Гордейчука, который еще не до конца восстановился после травмы, а вот Неманья Милунович уже готов играть.

Наставник «Карабаха» Гурбан Гурбанов сказал, что его подопечные готовы показать свои самые лучшие качества, чтобы добиться хорошего результата в игре с БАТЭ.