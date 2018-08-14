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09:59 (мск), источник: БЕЛТА

Женская команда ФК «Минск» завершила выступление в Лиге чемпионов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда футбольного клуба «Минск» не сумела преодолеть квалификационный этап Лиги чемпионов УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке предварительной группы 2 в словенской Любляне минчанки уступили кипрскому клубу «Соматио Барселона» со счетом 0:2, пропустив по мячу в каждом тайме.

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До этого поражения чемпионки Беларуси разгромили словенскую «Олимпию» 6:0 и с трудом переиграли словацкий «Слован» из Братиславы — 1:0.

Итоговое положение: «Соматио Барселона» — 9 очков, «Минск» — 6, «Слован» — 3, «Олимпия» — 0.

В 1/16 финала Лиги чемпионов вышли победители 10 квалификационных групп и две лучшие команды из занявших вторые места. Подопечные Юрия Малеева, до этого трижды подряд игравшие в плей-офф, на этот раз туда не пробились. Жеребьевка 1/16 финала женской Лиги чемпионов состоится 17 августа.

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