Женская команда ФК «Минск» завершила выступление в Лиге чемпионов
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда футбольного клуба «Минск» не сумела преодолеть квалификационный этап Лиги чемпионов УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда футбольного клуба «Минск» не сумела преодолеть квалификационный этап Лиги чемпионов УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном поединке предварительной группы 2 в словенской Любляне минчанки уступили кипрскому клубу «Соматио Барселона» со счетом 0:2, пропустив по мячу в каждом тайме.
До этого поражения чемпионки Беларуси разгромили словенскую «Олимпию» 6:0 и с трудом переиграли словацкий «Слован» из Братиславы — 1:0.
Итоговое положение: «Соматио Барселона» — 9 очков, «Минск» — 6, «Слован» — 3, «Олимпия» — 0.
В 1/16 финала Лиги чемпионов вышли победители 10 квалификационных групп и две лучшие команды из занявших вторые места. Подопечные Юрия Малеева, до этого трижды подряд игравшие в