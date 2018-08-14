Женская команда ФК «Минск» завершила выступление в Лиге чемпионов

В заключительном поединке предварительной группы 2 в словенской Любляне минчанки уступили кипрскому клубу «Соматио Барселона» со счетом 0:2, пропустив по мячу в каждом тайме.

До этого поражения чемпионки Беларуси разгромили словенскую «Олимпию» 6:0 и с трудом переиграли словацкий «Слован» из Братиславы — 1:0.