All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве
Московский «Спартак» примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась поражением
Московский «Спартак» примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась поражением
14 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором столичный «Спартак» примет греческий ПАОК. В первой встрече команда из Салоник одержала волевую победу над
Перед ответным матчем главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что его тренерский штаб и подопечные учли допущенные ошибки в прошлой игре.
«Все понимают важность игры. Мы должны сделать все возможное, чтобы пройти дальше. Будем учитывать ошибки предыдущего матча. Что за ошибки были в прошлом матче? Мы поняли, где ошибались. Не знаю, что будет у ПАОКа.
Я волнуюсь за свою команду и постараюсь поставить тот состав, который сможет победить. Мы делаем ставку на победу. Неважно, забьем мы в начале матча или на последней минуте. Нам важно победить, — сказал Каррера.
К слову, о составе: совершенно точно участие в матче не примут два центральных защитника «Спартака»: Сальваторе Боккетти и Илья Кутепов.
Оба игрока восстанавливаются от травм. Они также пропустили матч 3-го тура Российской
«Почему я не играл в прошлом матче? У меня нормальное состояние, но мне дали паузу, чтобы все были в обойме и в форме. Мы поддерживали Рассказова, и он сыграл хорошо. Все мы довольны», — заявил Ещенко.
На предматчевой тренировке он получил травму и досрочно покинул разминку. При этом сам бразилец выразил готовность выйти на поле «Открытие Арены» и сыграть со «Спартаком».
«Настроение хорошее. Чувствуем уверенность в себе. Мы приехали сюда ради победы. Вчера я получил удар, но ничего страшного. Чувствую себя хорошо, на 100%, если тренер позволит, то сыграю завтра. Предстоит сложная игра. “Спартак” — сильная команда. У них отличные футболисты и новый хороший стадион. Мы уважаем “Спартак”, но рассчитываем на победу», — сообщил Маурисио.
Примечательно, что в руководстве ПАОКа решительно настроены на выход не только в следующий раунд, но и в групповую стадию Лиги чемпионов, где греческий клуб не выступал ни разу в своей истории.
Победный настрой команды из Салоник подогревает и президент клуба Иван Саввиди. На днях портал Betfootball.gr сообщил, что российский предприниматель выплатит игрокам по €1 млн в том случае, если они пройдут «Спартак» и выйдут в
В «Спартак» же на данные обстоятельства внимание не обращают и относятся к финансовой стимуляции игроков спокойно.
«Не читал, что игроки ПАОКа получат по миллиону евро в случае успешного выступления. Мы “Спартак”, и мы должны побеждать. Нормально отношусь к тому, что их стимулируют финансово», — сказал на предматчевой
Примерно того же мнения оказался и Каррера, который заявил, что денежные поощрения не являются первостепенной проблемой.
«Для игроков “Спартака” стимул пройти этот раунд, чтобы иметь шанс выйти в Лигу чемпионов, многократно превосходит другие мотивации», — заявил наставник
Отметим, что фанаты ПАОКа имеют дружественные связи с болельщиками белградского «Партизана», а те в свою очередь поддерживают приятельские отношения с поклонниками принципиального соперника «Спартака» — ЦСКА.
Однако в комитете по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) выразили уверенность, что игра пройдет без
«Службы безопасности обеспечат порядок до, во время и после матча. С болельщиками «Спартака» есть кому поработать, объяснить, что можно и нельзя делать. Греческим болельщикам я могу посоветовать то же, что и всем остальным: надо вести себя в рамках закона, уважительно, тогда никаких проблем не будет. Обиднее всего, что вроде между нашими народами и странами всегда были дружеские отношения, но то, что произошло в Салониках, для меня непонятно, — цитирует председателя комитета Владимира Маркина ТАСС.
Напомним, что фанаты
При этом на игре возникли беспорядки, связанные с нападением греческих фанатов на российских журналистов. Как отметили присутствовавшие на месте событий представители СМИ, болельщики ПАОКа нанесли несколько ударов по лицу одному из работников прессы, а также угрожали остальным россиянам расправой, требуя отдать аккредитации, личные вещи и деньги.
Из Греции на матч «Спартак» — ПАОК приедут 20 греческих сотрудников СМИ, среди которых трое — фотографы.
Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» в 20.30 по московскому времени.
Андрей Сенченко