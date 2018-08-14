All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве

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14 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором столичный «Спартак» примет греческий ПАОК. В первой встрече команда из Салоник одержала волевую победу над красно-белыми со счетом 3:2, уступая по ходу игры 0:2.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 14.08.2018, 20:30 Спартак М - ПАОК -

Перед ответным матчем главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что его тренерский штаб и подопечные учли допущенные ошибки в прошлой игре.

«Все понимают важность игры. Мы должны сделать все возможное, чтобы пройти дальше. Будем учитывать ошибки предыдущего матча. Что за ошибки были в прошлом матче? Мы поняли, где ошибались. Не знаю, что будет у ПАОКа.

Я волнуюсь за свою команду и постараюсь поставить тот состав, который сможет победить. Мы делаем ставку на победу. Неважно, забьем мы в начале матча или на последней минуте. Нам важно победить, — сказал Каррера.

К слову, о составе: совершенно точно участие в матче не примут два центральных защитника «Спартака»: Сальваторе Боккетти и Илья Кутепов.

Оба игрока восстанавливаются от травм. Они также пропустили матч 3-го тура Российской премьер-лиги, в котором московская команда обыграла «Анжи» (1:0). Не сыграл против махачкалинцев и правый фланговый защитник «Спартака» Андрей Ещенко. Вместо него на поле вышел 20-летний Николай Рассказов. Как рассказал сам футболист, никаких проблем со здоровьем он не испытывает.

«Почему я не играл в прошлом матче? У меня нормальное состояние, но мне дали паузу, чтобы все были в обойме и в форме. Мы поддерживали Рассказова, и он сыграл хорошо. Все мы довольны», — заявил Ещенко.

У гостей же имеет риск не сыграть в предстоящем матче полузащитник Жозе Маурисио, известный российским болельщикам по выступлениям за грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит».

На предматчевой тренировке он получил травму и досрочно покинул разминку. При этом сам бразилец выразил готовность выйти на поле «Открытие Арены» и сыграть со «Спартаком».

«Настроение хорошее. Чувствуем уверенность в себе. Мы приехали сюда ради победы. Вчера я получил удар, но ничего страшного. Чувствую себя хорошо, на 100%, если тренер позволит, то сыграю завтра. Предстоит сложная игра. “Спартак” — сильная команда. У них отличные футболисты и новый хороший стадион. Мы уважаем “Спартак”, но рассчитываем на победу», — сообщил Маурисио.

Примечательно, что в руководстве ПАОКа решительно настроены на выход не только в следующий раунд, но и в групповую стадию Лиги чемпионов, где греческий клуб не выступал ни разу в своей истории.

Победный настрой команды из Салоник подогревает и президент клуба Иван Саввиди. На днях портал Betfootball.gr сообщил, что российский предприниматель выплатит игрокам по €1 млн в том случае, если они пройдут «Спартак» и выйдут в плей-офф квалификации турнира. Таким же образом Саввиди мотивировал своих футболистов и прошлом раунде, где ПАОК обыграл швейцарский «Базель».

В «Спартак» же на данные обстоятельства внимание не обращают и относятся к финансовой стимуляции игроков спокойно.

«Не читал, что игроки ПАОКа получат по миллиону евро в случае успешного выступления. Мы “Спартак”, и мы должны побеждать. Нормально отношусь к тому, что их стимулируют финансово», — сказал на предматчевой пресс-конференции Ещенко.

Примерно того же мнения оказался и Каррера, который заявил, что денежные поощрения не являются первостепенной проблемой.

«Для игроков “Спартака” стимул пройти этот раунд, чтобы иметь шанс выйти в Лигу чемпионов, многократно превосходит другие мотивации», — заявил наставник красно-белых.

Встреча «Спартака» и ПАОКа во многом интересна не только со спортивной точки зрения, но и организаторской. По данным греческого издания To10.gr, гостей поддержат около 600 болельщиков.

Отметим, что фанаты ПАОКа имеют дружественные связи с болельщиками белградского «Партизана», а те в свою очередь поддерживают приятельские отношения с поклонниками принципиального соперника «Спартака» — ЦСКА.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 8.08.2018, 20:00 ПАОК 3 Спартак М 2

Однако в комитете по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) выразили уверенность, что игра пройдет без каких-либо проблем и при отсутствии беспорядков.

«Службы безопасности обеспечат порядок до, во время и после матча. С болельщиками «Спартака» есть кому поработать, объяснить, что можно и нельзя делать. Греческим болельщикам я могу посоветовать то же, что и всем остальным: надо вести себя в рамках закона, уважительно, тогда никаких проблем не будет. Обиднее всего, что вроде между нашими народами и странами всегда были дружеские отношения, но то, что произошло в Салониках, для меня непонятно, — цитирует председателя комитета Владимира Маркина ТАСС.

Напомним, что фанаты красно-белых не смогли посетить матч, прошедший на стадионе «Тумба» в Салониках из-за наказания, вынесенного дисциплинарным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

При этом на игре возникли беспорядки, связанные с нападением греческих фанатов на российских журналистов. Как отметили присутствовавшие на месте событий представители СМИ, болельщики ПАОКа нанесли несколько ударов по лицу одному из работников прессы, а также угрожали остальным россиянам расправой, требуя отдать аккредитации, личные вещи и деньги.

УЕФА же не стал открывать дисциплинарное дело по данному эпизоду, заявив, что у организации нет достаточных доказательств, которые свидетельствуют о нападении на российских журналистов.

Из Греции на матч «Спартак» — ПАОК приедут 20 греческих сотрудников СМИ, среди которых трое — фотографы.

Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» в 20.30 по московскому времени.