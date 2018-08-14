Гол Роналду в ворота «Ювентуса» номинирован УЕФА на звание лучшего гола сезона

Кроме Роналду на звание автора лучшего гола сезона по версии УЕФА номинированы: Димитри Пайет (гол за «Марсель» в ворота «Лейпцига» в Лиге Европы), Люси Бронз (гол за «Лион» в матче женской Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»), Гонсалу Рамош (гол за сборную Португалии в ворота команды Словении на чемпионате Европы для игроков до 17 лет), Ева Наварро (гол за сборную Испании в матче с командой Германии на женском чемпионате Европы для игроков до 17 лет), Рикардиньо (гол за сборную Португалии в матче чемпионата Европы по мини-футболу с румынами), Элисандро (гол за «Интер» в ворота «Спортинга» в матче Кубка УЕФА по мини-футболу), Кристиан Эриксен (гол за сборную Дании в ворота ирландцев в европейском отборочном турнире чемпионата мира), Паулу Эстрелла (гол за «Порту» в матче Юношеской лиги УЕФА с «Бешикташем»), Эллиот Эмблетон (гол за сборную Англии в матче с командой Турции на чемпионате Европы для игроков до 19 лет), Ольга Кармона (гол за сборную Испании в матче с командой Швейцарии на женском чемпионате Европы для игроков до 19 лет).