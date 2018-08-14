Двести болельщиков поддержат минское «Динамо» в матче ЛЕ с «Зенитом»

Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдет в четверг на стадионе «Петровский». Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал «Зенит» проведением домашнего еврокубкового матча при пустых трибунах после игры 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1) за бросание болельщиками российского клуба посторонних предметов на поле, скандирование расистских кричалок и блокирование лестничных пролетов. По регламенту УЕФА, на матче, проводимом без зрителей вследствие наложения взыскания на клуб и стадион, могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды.