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15:34 (мск), источник: ТАСС

Двести болельщиков поддержат минское «Динамо» в матче ЛЕ с «Зенитом»

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минское «Динамо» в гостевом матче футбольной Лиги Европы против санкт-петербургского «Зенита» поддержат 200 болельщиков. Об этом ТАСС сообщил специалист по работе с болельщиками «Динамо» Алексей Селивончиев.

Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдет в четверг на стадионе «Петровский». Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал «Зенит» проведением домашнего еврокубкового матча при пустых трибунах после игры 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1) за бросание болельщиками российского клуба посторонних предметов на поле, скандирование расистских кричалок и блокирование лестничных пролетов. По регламенту УЕФА, на матче, проводимом без зрителей вследствие наложения взыскания на клуб и стадион, могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды.

«200 билетов нам выделили, столько болельщиков и приедут. Это билеты на центральную трибуну», — сказал собеседник ТАСС.

Первая игра между минским «Динамо» и «Зенитом» прошла в Минске 9 августа и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

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