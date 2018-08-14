Иван Саввиди: «Спартак» предоставил очень неудобное место. Пришлось купить билет самому
Владелец ПАОК Иван Саввиди сообщил, что «Спартак» предоставил ему неудобное место на своем стадионе.
Владелец ПАОК Иван Саввиди сообщил, что «Спартак» предоставил ему неудобное место на своем стадионе.
Сегодня на «Открытие Арене» состоится ответная игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОК. В первом матче
«Будем сегодня стараться победить. Шансы на выход неплохие. Поеду на стадион. “Спартак” предоставил место, но очень неудобное. Пришлось купить билет самому. Буду смотреть игру вместе с друзьями? Правда ли пообещал команде миллион за выход в следующий раунд? Ну прекращайте уже», — цитирует Саввиди Sport24.ru.