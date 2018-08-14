Иван Саввиди: «Спартак» предоставил очень неудобное место. Пришлось купить билет самому

Сегодня на «Открытие Арене» состоится ответная игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОК. В первом матче красно-белые проиграли 2:3.

«Будем сегодня стараться победить. Шансы на выход неплохие. Поеду на стадион. “Спартак” предоставил место, но очень неудобное. Пришлось купить билет самому. Буду смотреть игру вместе с друзьями? Правда ли пообещал команде миллион за выход в следующий раунд? Ну прекращайте уже», — цитирует Саввиди Sport24.ru.