Киевское «Динамо» победило «Славию» и вышло в раунд плей-офф отбора ЛЧ

В ответном матче на 11-й минуте Виктор Цыганков со штрафного удара мягко закинул мяч в штрафную гостей, а Беньямин Вербич в падении ногой протолкнул игровой снаряд в ворота. На 74-й минуте Цыганков протащил мяч с центра поля, отдал передачу между двумя защитниками на ход Артёму Беседину, который уже в ближнем бою переиграл вратаря.