Киевское «Динамо» победило «Славию» и вышло в раунд плей-офф отбора ЛЧ
Киевское «Динамо» одержало победу над пражской «Славией» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и пробилось в раунд
Киевское «Динамо» одержало победу над пражской «Славией» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и пробилось в раунд
Украинская команда победила чехов на своём поле со счётом 2:0, в первой игре была зафиксирована ничья — 1:1.
В ответном матче на 11-й минуте Виктор Цыганков со штрафного удара мягко закинул мяч в штрафную гостей, а Беньямин Вербич в падении ногой протолкнул игровой снаряд в ворота. На 74-й минуте Цыганков протащил мяч с центра поля, отдал передачу между двумя защитниками на ход Артёму Беседину, который уже в ближнем бою переиграл вратаря.
В раунде
|Александр Хацкевич
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|35
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниель Стефански (Польша)