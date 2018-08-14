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22:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Киевское «Динамо» победило «Славию» и вышло в раунд плей-офф отбора ЛЧ

Киевское «Динамо» одержало победу над пражской «Славией» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и пробилось в раунд плей-офф отбора.

Источник: Reuters

Украинская команда победила чехов на своём поле со счётом 2:0, в первой игре была зафиксирована ничья — 1:1.

В ответном матче на 11-й минуте Виктор Цыганков со штрафного удара мягко закинул мяч в штрафную гостей, а Беньямин Вербич в падении ногой протолкнул игровой снаряд в ворота. На 74-й минуте Цыганков протащил мяч с центра поля, отдал передачу между двумя защитниками на ход Артёму Беседину, который уже в ближнем бою переиграл вратаря.

В раунде плей-офф квалификации ЛЧ «Динамо» сыграет с победителем пары «Аякс» — «Стандард» (первая игра — 2:2).

Динамо К 2:0
Первый тайм: 1:0
Славия Пр
14.08.2018, 19:30 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг НСК Олимпийский
Главные тренеры
Александр Хацкевич
Голы
11′ Беньямин Вербич 7
74′ Артем Беседин 41
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 2
3 Угловые 5
12 Фолы 35
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниель Стефански (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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