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22:10 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ вышли в плей-офф Лиги чемпионов и сыграют с голландским ПСВ

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ вышли в плей-офф Лиги чемпионов, победив по сумме двух встреч 3-го квалификационного раунда азербайджанский «Карабах». В борьбе за выход в групповой этап главного континентального турнира борисовчане встретятся с голландским ПСВ из Эйндховена, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AFP 2018

После виктории недельной давности в Баку борисовчане у себя дома строго сыграли в обороне и не позволили соперникам забить «быстрый» гол. Более того, на исходе 20-й минуты игры сербский полузащитник БАТЭ Мирко Иванич перехватил мяч в центре поля и открыл счет. Пропустив мяч, гости много атаковали, пытаясь отыграться, и сделали это через 9 минут после начала второго тайма. В дальнейшем игра проходила на встречных курсах, но результат 1:1 не изменился.

Таким образом, футболисты БАТЭ уже обеспечили себе место в групповой стадии второго по рангу континентального клубного турнира — Лиге Европы. Однако чемпионы Беларуси постараются пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого подопечным Алексея Баги нужно превзойти чемпионов Нидерландов ПСВ из Эйндховена. Первая встреча состоится 21 или 22 августа в Борисове, ответная — 28 или 29 августа в Эйндховене.

БАТЭ 1:1
Первый тайм: 1:0
Карабах
14.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей Бага Гурбан Гурбанов
Голы
20′ Мирко Иванич 10
8 Мигель Маркос Мадера Мичел 54′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Андрис Трейманис (Латвия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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