Футболисты БАТЭ вышли в плей-офф Лиги чемпионов и сыграют с голландским ПСВ

После виктории недельной давности в Баку борисовчане у себя дома строго сыграли в обороне и не позволили соперникам забить «быстрый» гол. Более того, на исходе 20-й минуты игры сербский полузащитник БАТЭ Мирко Иванич перехватил мяч в центре поля и открыл счет. Пропустив мяч, гости много атаковали, пытаясь отыграться, и сделали это через 9 минут после начала второго тайма. В дальнейшем игра проходила на встречных курсах, но результат 1:1 не изменился.