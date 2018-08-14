«Спартак» получит €2,62 млн за попадание в групповой этап Лиги Европы

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник «Спартак» на своем поле сыграл вничью с греческим ПАОКом со счетом 0:0 в ответной встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Уступив в первом матче (2:3), красно-белые по сумме двух встреч не смогли выйти в следующую стадию. Согласно регламенту еврокубковых соревнований, московский клуб продолжит международные выступления на групповой стадии Лиги Европы, за что получит €2,62 млн от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

При победе в противостоянии с ПАОКом «Спартак» гарантированно бы заработал €5 млн от УЕФА. В случае вылета команды из раунда плей-офф квалификации данная сумма была бы автоматически выплачена московскому клубу. Если бы «Спартак» преодолел стадию плей-офф и попал в групповой этап, красно-белые могли получить большее фиксированное вознаграждение — €15,25 млн.

На групповой стадии Лиги чемпионов «Спартак» имел бы возможность заработать максимум €16,2 млн при условии побед во всех шести матчах. Гарантированная выплата за ничью в группе составит в нынешнем розыгрыше €0,9 млн. Выходы в 1/8 финала, четвертьфинал и полуфинал Лиги чемпионов предполагают бонусы в размере €9,5, €10,5 и €12 млн соответственно. По €15 млн предназначается финалистам ЛЧ текущего сезона, победитель турнира дополнительно получит €4 млн.

В Лиге Европы размер денежных выплат за спортивные результаты команд в несколько раз меньше, чем в Лиге чемпионов. Помимо бонуса за попадание в групповой этап, «Спартак» теперь может заработать по €570 тыс. за каждую победу и €195 тыс. за ничейный исход матча. В случае выхода в плей-офф Лиги Европы красно-белые получат €0,5 млн с возможностью дополнительных заработков за продвижение по турнирной сетке — €1,1 млн (1/8 финала), €1,5 млн (¼ финала), €2,4 млн (½ финала), €4,5 млн (финал) и €9,5 млн за победу в турнире. При этом, как и в Лиге чемпионов, УЕФА выплатит каждому участнику основной стадии турнира отчисления за централизованную продажу маркетинговых прав.