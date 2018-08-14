«Спартак» получит €2,62 млн за попадание в групповой этап Лиги Европы
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» получит фиксированную выплату в размере €2,62 млн за попадание в групповой этап Лиги Европы, где
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» получит фиксированную выплату в размере €2,62 млн за попадание в групповой этап Лиги Европы, где
Во вторник «Спартак» на своем поле сыграл вничью с греческим ПАОКом со счетом 0:0 в ответной встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Уступив в первом матче (2:3),
При победе в противостоянии с ПАОКом «Спартак» гарантированно бы заработал €5 млн от УЕФА. В случае вылета команды из раунда
На групповой стадии Лиги чемпионов «Спартак» имел бы возможность заработать максимум €16,2 млн при условии побед во всех шести матчах. Гарантированная выплата за ничью в группе составит в нынешнем розыгрыше €0,9 млн. Выходы в 1/8 финала, четвертьфинал и полуфинал Лиги чемпионов предполагают бонусы в размере €9,5, €10,5 и €12 млн соответственно. По €15 млн предназначается финалистам ЛЧ текущего сезона, победитель турнира дополнительно получит €4 млн.
В Лиге Европы размер денежных выплат за спортивные результаты команд в несколько раз меньше, чем в Лиге чемпионов. Помимо бонуса за попадание в групповой этап, «Спартак» теперь может заработать по €570 тыс. за каждую победу и €195 тыс. за ничейный исход матча. В случае выхода в
В прошлом сезоне «Спартак» как чемпион России попал в основную сетку Лиги чемпионов напрямую. Команда одержала одну победу в шести матчах и трижды сыграла вничью, заняв третье место в группе. Согласно прежним расценкам от УЕФА, «Спартак» за спортивные результаты заработал €16,2 млн, включая €500 тыс. за попадание в 1/16 финала Лиги Европы. Также клуб получил бонусы за место в рейтинге выступлений за последние 10 лет и маркетинговые отчисления.