«Спартак» ни разу не ударил в створ и вылетел из ЛЧ. Луис Адриано подставил всю команду
Но у «Спартака» есть повод жаловаться на судейство.
Но у «Спартака» есть повод жаловаться на судейство.
Абстрагируйтесь от всех разборок в первом матче, нападений на журналистов в Греции и денежных мотиваций от Саввиди. Давайте о футболе. Каррера оставил в резерве Ломовицкого и Ханни, вновь сделал ставку на ошибавшегося неделю назад Максименко, Луиса Адриано и Георгия Джикию. В остальном состав остался тот же, который использовался в других матчах этого сезона.
Рэзван Луческу тоже не стал особо экспериментировать. Разве что на скамейке остался Хачериди и появился
В начале игры все складывалось так, как и в начале первой игры. «Спартак» чуть больше контролировал мяч, Фернандо опускался на одну линию с центральными защитниками, а ПАОК искал свои шансы после забросов на Прийовича. На 10-й минуте он же нанес первый удар по воротам — Максименко зафиксировал.
«Спартак» наоборот редко играл верхов — впереди барражировал на передней линии, а Промес, Зобнин, Глушаков и Комбаров пытались искать его разрезающими передачами низом. Активно начал игру Ташаев, который много брал игру на себя и пытался прорваться с правого фланга на дриблинге.
Ближе к 30-й минуте ПАОК совсем сел к своим воротам и имел шанс наказать хозяев после потери мяча Фернандо в центре поля. Через несколько минут бразилец сделал шикарную подачу со штрафного, а защитник греков срезал мяч в перекладину своих ворот.
Главный эпизод тайма (да всего матча) случился почти сразу после этого. Луис Адриано увидел перед собой красную карточку за пару слабых, но умышленных толчков защитника соперника. В этом эпизоде предстоит разобраться внимательнее, нескольких повторов не хватило. Но повод для удаления у арбитра и правда был.
Еще минута — и уже Джикия получает горчичник после того, как судья зафиксировал фол в сторону «Спартака», хотя сфолил футболист ПАОКа. Защитник
Скоро Прийович просто простил «Спартак» — с метра не попал по воротам головой. В начале второго тайма Диминос крестился перед судьей, доказывая, что Джикия сыграл в штрафной рукой. Рука и правда была, но за такое одиннадцать метров не ставят.
Чем ближе к концу матча, тем больше владел мячом «Спартак» и все больше моментов на контратаках создавал ПАОК. Спасал Максименко, боролся впереди Жиго и вышедший Зе Луиш, через боль доигрывал матч Глушаков, стопроцентный момент упустил Зобнин (который был самым активным игроком «Спартака»).
Для гола этого не хватило. «Спартак» ни разу не ударил в створ ворот ПАОКа и после поражения 2:3 в Греции попрощался с Лигой чемпионов. Впереди — групповой этап Лиги Европы.
|Массимо Каррера
|Рэзван Луческу
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|3
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|16
|0
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
|Боковой судья
|Гийом Дебар (Франция)
|Боковой судья
|Жюльен Паселли (Франция)