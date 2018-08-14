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14 августа, источник: Sport24

«Спартак» ни разу не ударил в створ и вылетел из ЛЧ. Луис Адриано подставил всю команду

Но у «Спартака» есть повод жаловаться на судейство.

Источник: Sport24

Абстрагируйтесь от всех разборок в первом матче, нападений на журналистов в Греции и денежных мотиваций от Саввиди. Давайте о футболе. Каррера оставил в резерве Ломовицкого и Ханни, вновь сделал ставку на ошибавшегося неделю назад Максименко, Луиса Адриано и Георгия Джикию. В остальном состав остался тот же, который использовался в других матчах этого сезона.

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Рэзван Луческу тоже не стал особо экспериментировать. Разве что на скамейке остался Хачериди и появился экс-канонир Чуба Акпом.

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В начале игры все складывалось так, как и в начале первой игры. «Спартак» чуть больше контролировал мяч, Фернандо опускался на одну линию с центральными защитниками, а ПАОК искал свои шансы после забросов на Прийовича. На 10-й минуте он же нанес первый удар по воротам — Максименко зафиксировал.

«Спартак» наоборот редко играл верхов — впереди барражировал на передней линии, а Промес, Зобнин, Глушаков и Комбаров пытались искать его разрезающими передачами низом. Активно начал игру Ташаев, который много брал игру на себя и пытался прорваться с правого фланга на дриблинге.

Ближе к 30-й минуте ПАОК совсем сел к своим воротам и имел шанс наказать хозяев после потери мяча Фернандо в центре поля. Через несколько минут бразилец сделал шикарную подачу со штрафного, а защитник греков срезал мяч в перекладину своих ворот.

Главный эпизод тайма (да всего матча) случился почти сразу после этого. Луис Адриано увидел перед собой красную карточку за пару слабых, но умышленных толчков защитника соперника. В этом эпизоде предстоит разобраться внимательнее, нескольких повторов не хватило. Но повод для удаления у арбитра и правда был.

Еще минута — и уже Джикия получает горчичник после того, как судья зафиксировал фол в сторону «Спартака», хотя сфолил футболист ПАОКа. Защитник красно-белых сорвался и чуть не навалял половине команды.

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Скоро Прийович просто простил «Спартак» — с метра не попал по воротам головой. В начале второго тайма Диминос крестился перед судьей, доказывая, что Джикия сыграл в штрафной рукой. Рука и правда была, но за такое одиннадцать метров не ставят.

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Чем ближе к концу матча, тем больше владел мячом «Спартак» и все больше моментов на контратаках создавал ПАОК. Спасал Максименко, боролся впереди Жиго и вышедший Зе Луиш, через боль доигрывал матч Глушаков, стопроцентный момент упустил Зобнин (который был самым активным игроком «Спартака»).

Для гола этого не хватило. «Спартак» ни разу не ударил в створ ворот ПАОКа и после поражения 2:3 в Греции попрощался с Лигой чемпионов. Впереди — групповой этап Лиги Европы.

Спартак М 0:0
Первый тайм: 0:0
ПАОК
14.08.2018, 20:30 Зрители: 40385 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Рэзван Луческу
Составы
Александр Максименко 98
Андрей Ещенко 38
Самюэль Жиго 2
37′ Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
86′ Роман Зобнин 47
33′ де Соуза Луиз Адриану 12
76′ Дмитрий Комбаров 23
Лоренсо Мельгарехо 25
46′ Александр Ташаев 88
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
22′ 62′ Фернанду 11
Александр Самедов 19
31 Александрос Пасхалакис 34′
3 Леонарду Матос 25′
43 Фернанду Варела
15 Хосе Анхель Креспо
18 Димитриос Лимниос
9 Александр Прийович
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
87 Хосе Альберто Каньяс
20 Виейринья (к) 64′
34 Евгений Хачериди
7 Омар Эль-Каддури 46′ 37′
74 Амр Варда
77 Димитриос Пелкас 78′
28 Евгений Шахов
Статистика
3 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 16
0 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 6
17 Фолы 5
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Боковой судья Гийом Дебар (Франция)
Боковой судья Жюльен Паселли (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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