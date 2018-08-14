«Спартак» ни разу не ударил в створ и вылетел из ЛЧ. Луис Адриано подставил всю команду

Источник: Sport24

Абстрагируйтесь от всех разборок в первом матче, нападений на журналистов в Греции и денежных мотиваций от Саввиди. Давайте о футболе. Каррера оставил в резерве Ломовицкого и Ханни, вновь сделал ставку на ошибавшегося неделю назад Максименко, Луиса Адриано и Георгия Джикию. В остальном состав остался тот же, который использовался в других матчах этого сезона.

Рэзван Луческу тоже не стал особо экспериментировать. Разве что на скамейке остался Хачериди и появился экс-канонир Чуба Акпом.

В начале игры все складывалось так, как и в начале первой игры. «Спартак» чуть больше контролировал мяч, Фернандо опускался на одну линию с центральными защитниками, а ПАОК искал свои шансы после забросов на Прийовича. На 10-й минуте он же нанес первый удар по воротам — Максименко зафиксировал.

«Спартак» наоборот редко играл верхов — впереди барражировал на передней линии, а Промес, Зобнин, Глушаков и Комбаров пытались искать его разрезающими передачами низом. Активно начал игру Ташаев, который много брал игру на себя и пытался прорваться с правого фланга на дриблинге.

Ближе к 30-й минуте ПАОК совсем сел к своим воротам и имел шанс наказать хозяев после потери мяча Фернандо в центре поля. Через несколько минут бразилец сделал шикарную подачу со штрафного, а защитник греков срезал мяч в перекладину своих ворот.

Главный эпизод тайма (да всего матча) случился почти сразу после этого. Луис Адриано увидел перед собой красную карточку за пару слабых, но умышленных толчков защитника соперника. В этом эпизоде предстоит разобраться внимательнее, нескольких повторов не хватило. Но повод для удаления у арбитра и правда был.

Еще минута — и уже Джикия получает горчичник после того, как судья зафиксировал фол в сторону «Спартака», хотя сфолил футболист ПАОКа. Защитник красно-белых сорвался и чуть не навалял половине команды.

Скоро Прийович просто простил «Спартак» — с метра не попал по воротам головой. В начале второго тайма Диминос крестился перед судьей, доказывая, что Джикия сыграл в штрафной рукой. Рука и правда была, но за такое одиннадцать метров не ставят.

Чем ближе к концу матча, тем больше владел мячом «Спартак» и все больше моментов на контратаках создавал ПАОК. Спасал Максименко, боролся впереди Жиго и вышедший Зе Луиш, через боль доигрывал матч Глушаков, стопроцентный момент упустил Зобнин (который был самым активным игроком «Спартака»).