Сколько заработала «Астана» в этом сезоне Лиги чемпионов

В первом раунде «Астана» выбила черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0), затем прошла датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0), но в третьем раунде проиграла хорватскому «Динамо» из Загреба (0:2, 0:1).

За участие в первом отборочном раунде ЛЧ «Астана» получит 280 тысяч евро, за второй — 380 тысяч, а за третий — 480 тысяч. Как чемпион страны, не попавший в групповой раунд ЛЧ, казахстанскому клубу также будут перечислены 260 тысяч.

Таким образом, за текущую ЛЧ «Астана» заработала 1,4 миллиона евро. Всего же между участниками квалификации турнира будет распределено 107,5 миллионов евро.