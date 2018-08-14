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14 августа, источник: Vesti.kz

Сколько заработала «Астана» в этом сезоне Лиги чемпионов

Футболисты «Астаны» завершили выступление в Лиге чемпионов сезона 2018/19, передает корреспондент Vesti.kz.

В первом раунде «Астана» выбила черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0), затем прошла датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0), но в третьем раунде проиграла хорватскому «Динамо» из Загреба (0:2, 0:1).

За участие в первом отборочном раунде ЛЧ «Астана» получит 280 тысяч евро, за второй — 380 тысяч, а за третий — 480 тысяч. Как чемпион страны, не попавший в групповой раунд ЛЧ, казахстанскому клубу также будут перечислены 260 тысяч.

Таким образом, за текущую ЛЧ «Астана» заработала 1,4 миллиона евро. Всего же между участниками квалификации турнира будет распределено 107,5 миллионов евро.

Теперь «Астана» перейдет в Лигу Европы, где поборется за путевку в групповой раунд. В случае поражения на этой стадии клуб получит 300 тысяч евро, а в случае победы — гарантирует себе минимум 2,62 миллиона.

Динамо З 1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
14.08.2018, 21:00 3-й отборочный раунд Maksimir
Главные тренеры
Ненад Белица Роман Григорчук
Голы
74′ Марио Гавранович  
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 3
7 Угловые 5
17 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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