«Астана» проиграла самому титулованному клубу Хорватии и вылетела из Лиги чемпионов

Игра проходила на стадионе «Максимир» в Загребе в ночь с 14 на 15 августа и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

После домашнего поражения главный тренер «Астаны» Роман Григорчук сделал ряд изменений в стартовом составе. В частности впервые в этой ЛЧ в стартовом составе вышли два летних новичка — натурализованный бразильский полузащитник Ричард Алмейда из сборной Азербайджана и голландский форвард Рангело Янга, выступающий за сборную Кюрасао.

Исход же матча решил единственный гол на 74-й минуте — его автором стал форвард сборной Швейцарии Марио Гавранович, который этим летом провел две игры на чемпионате мира.

Первый матч в столице Казахстана между «Астаной» и «Динамо» проходил 7 августа и завершился со счетом 0:2 в пользу хорватов. Таким образом, загребский клуб выигрывает противостояние с общим результатом 3:0.

Теперь «Динамо» в раунде плей-офф квалификации ЛЧ встретится с швейцарским «Янг Бойзом». Первый матч команды проведут 21 августа в Берне, а через неделю встретятся в Загребе. Победитель пары выйдет в групповой раунд ЛЧ, а проигравший — сыграет в группе Лиги Европы.

В свою очередь «Астана» теперь переходит в раунд плей-офф квалификации ЛЕ. Соперник казахстанского клуба определится в паре между израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы и кипрским АПОЭЛом — первый матч завершился со счетом 2:2, а ответная игра пройдет 16 августа в Лимассоле и начнется в 23:00 по астанинскому времени.

Матчи «Астаны» в раунде плей-офф ЛЕ пройдут 23 и 30 августа. Казахстанский клуб начнет противостояние с гостевой игры.