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14 августа, источник: Vesti.kz

«Астана» проиграла самому титулованному клубу Хорватии и вылетела из Лиги чемпионов

Футболисты «Астаны» проиграли хорватскому «Динамо» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и вылетели из турнира, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила на стадионе «Максимир» в Загребе в ночь с 14 на 15 августа и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

После домашнего поражения главный тренер «Астаны» Роман Григорчук сделал ряд изменений в стартовом составе. В частности впервые в этой ЛЧ в стартовом составе вышли два летних новичка — натурализованный бразильский полузащитник Ричард Алмейда из сборной Азербайджана и голландский форвард Рангело Янга, выступающий за сборную Кюрасао.

Исход же матча решил единственный гол на 74-й минуте — его автором стал форвард сборной Швейцарии Марио Гавранович, который этим летом провел две игры на чемпионате мира.

Первый матч в столице Казахстана между «Астаной» и «Динамо» проходил 7 августа и завершился со счетом 0:2 в пользу хорватов. Таким образом, загребский клуб выигрывает противостояние с общим результатом 3:0.

Теперь «Динамо» в раунде плей-офф квалификации ЛЧ встретится с швейцарским «Янг Бойзом». Первый матч команды проведут 21 августа в Берне, а через неделю встретятся в Загребе. Победитель пары выйдет в групповой раунд ЛЧ, а проигравший — сыграет в группе Лиги Европы.

В свою очередь «Астана» теперь переходит в раунд плей-офф квалификации ЛЕ. Соперник казахстанского клуба определится в паре между израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы и кипрским АПОЭЛом — первый матч завершился со счетом 2:2, а ответная игра пройдет 16 августа в Лимассоле и начнется в 23:00 по астанинскому времени.

Матчи «Астаны» в раунде плей-офф ЛЕ пройдут 23 и 30 августа. Казахстанский клуб начнет противостояние с гостевой игры.

Отметим, что «Астана» впервые встретилась с «Динамо» в турнирах под эгидой УЕФА. Лучшим результатом обоих клубов в ЛЧ является участие в групповом раунде: казахстанцы играли там в 2015 году, а хорваты — в 2011, 2012. 2015 и 2016 годах. С 23 чемпионскими титулами «Динамо» удерживает статус самой титулованной команды своей страны.

Динамо З 1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
14.08.2018, 21:00 3-й отборочный раунд Maksimir
Главные тренеры
Ненад Белица Роман Григорчук
Голы
74′ Марио Гавранович  
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 3
7 Угловые 5
17 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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