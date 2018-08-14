Текущие события
Футбол. Еврокубки
14.08
Аякс3
Стандард Л0
Футбол. Еврокубки
14.08
Спартак Тр1
Црвена Звезда2
Футбол. Еврокубки
14.08
Шкендия0
Зальцбург1
Футбол. Еврокубки
14.08
Фенербахче1
Бенфика1
Футбол. Еврокубки
14.08
АЕК2
Селтик1
Футбол. Еврокубки
14.08
Динамо З1
Астана0
Футбол. Еврокубки
14.08
Видеотон0
Мальме0
Футбол. Еврокубки
14.08
Спартак М0
ПАОК0
Футбол. Еврокубки
14.08
БАТЭ1
Карабах1
Футбол. Еврокубки
14.08
Динамо К2
Славия Пр0
Все события
Фоторепортажи
12«Никаких свиданий у меня не было вообще». Неизвестный Акинфеев
7У Месси 34 титула. Невероятно, но он не самый крутой
14 августа, источник: ТАСС

Ничья «Спартака» ухудшила позиции России в таблице коэффициентов УЕФА

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ничьи московского «Спартака» и лиссабонской «Бенфики» в матчах квалификации Лиги чемпионов позволили Португалии приблизиться к России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Источник: ИТАР-ТАСС

В текущем сезоне Россия впервые в истории смогла выставить в еврокубках шесть клубов. Для сохранения квоты стране нельзя терять шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА, где ее ближайшем преследователем является Португалия.

«Спартак» во вторник в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграл дома вничью с греческим ПАОКом (0:0). Первая встреча команд в Греции завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. Красно-белые завершили борьбу в главном еврокубковом турнире и выступят в Лиге Европы.

«Бенфика» также сыграла вничью с турецким «Фенербахче» на выезде (1:1), что вкупе с победой в первой игре (1:0) позволило команде пробиться в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где она сыграет с ПАОКом.

«Спартак» принес стране 0,084 балла, «Бенфика» — 0,100 балла. Суммарный коэффициент России составляет 44,716 балла, Португалии — 38,632 балла.

Первое место в рейтинге занимает Испания (86,712), второе — Англия (65,391), третье — Италия (64,725), четвертое — Германия (59,355), пятое — Франция (50,415).

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество команд, которые выступают от страны в еврокубках.

Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. По итогам нынешнего сезона определится представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляются 4 очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — 5 баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПАОК
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Дзюба: хотел уехать, но агент меня "кинул"
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
«Спартак» ни разу не ударил в створ и вылетел из Лиги чемпионов
Иван Саввиди: Приятно, что «Спартак» унижен на своем стадионе
TNT Sports: Месси до конца года не сыграет за сборную Аргентины
Сергей Семак строит в «Зените» суперклуб по заветам Спаллетти
Каррера: Я горжусь своей командой, мне нечего ей предъявить
«Рома» объявила о приобретении чемпиона мира за 26 млн евро
«Милан» решил не вести переговоров о переходе Квинси Промеса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь