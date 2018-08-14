Ничья «Спартака» ухудшила позиции России в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: ИТАР-ТАСС

В текущем сезоне Россия впервые в истории смогла выставить в еврокубках шесть клубов. Для сохранения квоты стране нельзя терять шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА, где ее ближайшем преследователем является Португалия.

«Спартак» во вторник в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграл дома вничью с греческим ПАОКом (0:0). Первая встреча команд в Греции завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. Красно-белые завершили борьбу в главном еврокубковом турнире и выступят в Лиге Европы.

«Бенфика» также сыграла вничью с турецким «Фенербахче» на выезде (1:1), что вкупе с победой в первой игре (1:0) позволило команде пробиться в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где она сыграет с ПАОКом.

«Спартак» принес стране 0,084 балла, «Бенфика» — 0,100 балла. Суммарный коэффициент России составляет 44,716 балла, Португалии — 38,632 балла.

Первое место в рейтинге занимает Испания (86,712), второе — Англия (65,391), третье — Италия (64,725), четвертое — Германия (59,355), пятое — Франция (50,415).

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество команд, которые выступают от страны в еврокубках.

Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. По итогам нынешнего сезона определится представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляются 4 очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — 5 баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.