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14 августа, источник: ТАСС

Тренер «Спартака» Каррера горд командой, несмотря на неудачу в игре ЛЧ с ПАОКом

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера горд командой, несмотря на неудачный результат в матче Лиги чемпионов с греческим ПАОКом. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ответная встреча третьего квалификационного раунда главного клубного турнира Европы между «Спартаком» и ПАОКом завершилась со счетом 0:0, что вкупе с поражением в первой игре (2:3) оставило красно-белых за бортом турнира. Команда Карреры продолжит выступления в групповом этапе Лиги Европы.

«Я горжусь своей командой за то, что она показала на поле», — заявил Каррера перед тем, как вопросы начали задавать журналисты.

«В этих двух матчах у нас было 20 минут блэкаута (англ. “затмение” — прим. ТАСС), которые и привели к поражению в противостоянии. А сегодня ничего предъявить команде не могу. Мы провели 70 минут в меньшинстве и все сделали для победы. Мне не на что жаловаться», — также сказал он.

Спартак М 0:0
Первый тайм: 0:0
ПАОК
14.08.2018, 20:30 Зрители: 40385 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Рэзван Луческу
Составы
Александр Максименко 98
Андрей Ещенко 38
Самюэль Жиго 2
37′ Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
86′ Роман Зобнин 47
33′ де Соуза Луиз Адриану 12
76′ Дмитрий Комбаров 23
Лоренсо Мельгарехо 25
46′ Александр Ташаев 88
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
22′ 62′ Фернанду 11
Александр Самедов 19
31 Александрос Пасхалакис 34′
3 Леонарду Матос 25′
43 Фернанду Варела
15 Хосе Анхель Креспо
18 Димитриос Лимниос
9 Александр Прийович
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
87 Хосе Альберто Каньяс
20 Виейринья (к) 64′
34 Евгений Хачериди
7 Омар Эль-Каддури 46′ 37′
74 Амр Варда
77 Димитриос Пелкас 78′
28 Евгений Шахов
Статистика
3 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 16
0 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 6
17 Фолы 5
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Боковой судья Гийом Дебар (Франция)
Боковой судья Жюльен Паселли (Франция)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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