Тренер «Спартака» Каррера горд командой, несмотря на неудачу в игре ЛЧ с ПАОКом

Ответная встреча третьего квалификационного раунда главного клубного турнира Европы между «Спартаком» и ПАОКом завершилась со счетом 0:0, что вкупе с поражением в первой игре (2:3) оставило красно-белых за бортом турнира. Команда Карреры продолжит выступления в групповом этапе Лиги Европы.

«Я горжусь своей командой за то, что она показала на поле», — заявил Каррера перед тем, как вопросы начали задавать журналисты.

«В этих двух матчах у нас было 20 минут блэкаута (англ. “затмение” — прим. ТАСС), которые и привели к поражению в противостоянии. А сегодня ничего предъявить команде не могу. Мы провели 70 минут в меньшинстве и все сделали для победы. Мне не на что жаловаться», — также сказал он.