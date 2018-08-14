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14 августа, источник: Спорт-Экспресс

Иван Саввиди: Мне приятно, что «Спартак» унижен на своем стадионе

После матча со «Спартаком» (0:0) владелец ПАОК Иван Саввиди в интервью «СЭ» сделал ряд скандальных заявлений.

Источник: РИА "Новости"

— Мне не верится, что мы прошли «Спартак», — начал Саввиди. — Честно скажу, у меня не было уверенности, что мы пройдет дальше. Все-таки нам противостоял «Спартак». И игра, как и соперник, были непредсказуемыми до последней секунды.

— Вы довольны своей командой?

— Конечно! Доволен потому что мы реально переиграли «Спартак». Отдельно хочу сказать, что красно-белые, да и все мы, если честно, неправильно повели себя после первой встречи. Было вылито столько грязи, что это не красит ни нас, ни нашего соперника. Но признаюсь — мне очень хотелось, чтобы «Спартак» был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение.

— Болельщики пишут, что ПАОК поставил «автобус» и отбивался.

— Пусть пишут, что хотят. Мы выкинули из Лиги чемпионов «Спартак» и двигаемся дальше. Теперь нас интересует только одна тема — «Бенфика» или «Фенер».

— Ваша версия: кто главный герой матча?

— ПАОК.

— Удивило, что соперник за игру не нанес ни одного удара в створ ворот?

— Могу только повториться: мне приятно, что «Спартак» унижен на своем полном стадионе.

— Леонид Федун поздравил вас с победой?

— Нет, от него поздравлений не получал.

— Теперь команду ждет миллион евро премиальных?

— Давайте оставим этот вопрос внутри ПАОК. Пусть это будет моей тайной.

— Со стадиона отправитесь праздновать победу?

— Конечно, нет.

— А завтра соберетесь на ужин?

— Нет. Команда улетит домой уже сегодня (вторник. — Прим. «СЭ»), а я отправлюсь по своим делам в Ростов.

— Нельзя не спросить про поступок Евгения Хачериди, который показал трибунам щитки с украинским флагом. Это, на ваш взгляд, провокация?

— Я не видел этого, поэтому и комментировать не хочу.

Спартак М 0:0
Первый тайм: 0:0
ПАОК
14.08.2018, 20:30 Зрители: 40385 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Открытие Арена
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Массимо Каррера Рэзван Луческу
Составы
Александр Максименко 98
Андрей Ещенко 38
Самюэль Жиго 2
37′ Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
86′ Роман Зобнин 47
33′ де Соуза Луиз Адриану 12
76′ Дмитрий Комбаров 23
Лоренсо Мельгарехо 25
46′ Александр Ташаев 88
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
22′ 62′ Фернанду 11
Александр Самедов 19
31 Александрос Пасхалакис 34′
3 Леонарду Матос 25′
43 Фернанду Варела
15 Хосе Анхель Креспо
18 Димитриос Лимниос
9 Александр Прийович
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
87 Хосе Альберто Каньяс
20 Виейринья (к) 64′
34 Евгений Хачериди
7 Омар Эль-Каддури 46′ 37′
74 Амр Варда
77 Димитриос Пелкас 78′
28 Евгений Шахов
Статистика
3 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 16
0 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 6
17 Фолы 5
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Боковой судья Гийом Дебар (Франция)
Боковой судья Жюльен Паселли (Франция)
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