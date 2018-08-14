Иван Саввиди: Мне приятно, что «Спартак» унижен на своем стадионе

Источник: РИА "Новости"

— Мне не верится, что мы прошли «Спартак», — начал Саввиди. — Честно скажу, у меня не было уверенности, что мы пройдет дальше. Все-таки нам противостоял «Спартак». И игра, как и соперник, были непредсказуемыми до последней секунды.

— Вы довольны своей командой?

— Конечно! Доволен потому что мы реально переиграли «Спартак». Отдельно хочу сказать, что красно-белые, да и все мы, если честно, неправильно повели себя после первой встречи. Было вылито столько грязи, что это не красит ни нас, ни нашего соперника. Но признаюсь — мне очень хотелось, чтобы «Спартак» был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение.

— Болельщики пишут, что ПАОК поставил «автобус» и отбивался.

— Пусть пишут, что хотят. Мы выкинули из Лиги чемпионов «Спартак» и двигаемся дальше. Теперь нас интересует только одна тема — «Бенфика» или «Фенер».

— Ваша версия: кто главный герой матча?

— ПАОК.

— Удивило, что соперник за игру не нанес ни одного удара в створ ворот?

— Могу только повториться: мне приятно, что «Спартак» унижен на своем полном стадионе.

— Леонид Федун поздравил вас с победой?

— Нет, от него поздравлений не получал.

— Теперь команду ждет миллион евро премиальных?

— Давайте оставим этот вопрос внутри ПАОК. Пусть это будет моей тайной.

— Со стадиона отправитесь праздновать победу?

— Конечно, нет.

— А завтра соберетесь на ужин?

— Нет. Команда улетит домой уже сегодня (вторник. — Прим. «СЭ»), а я отправлюсь по своим делам в Ростов.

— Нельзя не спросить про поступок Евгения Хачериди, который показал трибунам щитки с украинским флагом. Это, на ваш взгляд, провокация?