Иван Саввиди: Мне приятно, что «Спартак» унижен на своем стадионе
После матча со «Спартаком» (0:0) владелец ПАОК Иван Саввиди в интервью «СЭ» сделал ряд скандальных заявлений.
После матча со «Спартаком» (0:0) владелец ПАОК Иван Саввиди в интервью «СЭ» сделал ряд скандальных заявлений.
— Мне не верится, что мы прошли «Спартак», — начал Саввиди. — Честно скажу, у меня не было уверенности, что мы пройдет дальше.
— Вы довольны своей командой?
— Конечно! Доволен потому что мы реально переиграли «Спартак». Отдельно хочу сказать, что
— Болельщики пишут, что ПАОК поставил «автобус» и отбивался.
— Пусть пишут, что хотят. Мы выкинули из Лиги чемпионов «Спартак» и двигаемся дальше. Теперь нас интересует только одна тема — «Бенфика» или «Фенер».
— Ваша версия: кто главный герой матча?
— ПАОК.
— Удивило, что соперник за игру не нанес ни одного удара в створ ворот?
— Могу только повториться: мне приятно, что «Спартак» унижен на своем полном стадионе.
— Леонид Федун поздравил вас с победой?
— Нет, от него поздравлений не получал.
— Теперь команду ждет миллион евро премиальных?
— Давайте оставим этот вопрос внутри ПАОК. Пусть это будет моей тайной.
— Со стадиона отправитесь праздновать победу?
— Конечно, нет.
— А завтра соберетесь на ужин?
— Нет. Команда улетит домой уже сегодня (вторник. — Прим. «СЭ»), а я отправлюсь по своим делам в Ростов.
— Нельзя не спросить про поступок Евгения Хачериди, который показал трибунам щитки с украинским флагом. Это, на ваш взгляд, провокация?
— Я не видел этого, поэтому и комментировать не хочу.
|Массимо Каррера
|Рэзван Луческу
|
|
|3
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|16
|0
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
|Боковой судья
|Гийом Дебар (Франция)
|Боковой судья
|Жюльен Паселли (Франция)