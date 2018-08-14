Тренер «Астаны» прокомментировал вылет из Лиги чемпионов

Игра в Загребе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, а неделей ранее казахстанский клуб на своем поле проиграл с результатом 0:2.

Таким образом, «Динамо» с общим счетом 3:0 выиграло противостояние, а «Астана» вылетела из ЛЧ.

— Разочарованы ли вы сегодняшним поражением или такова реальность?

— Я не думаю, что кому-то интересно сейчас мое настроение. Мы недовольны этим поражением. И нам остается лишь поздравить соперника с победой, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».

— Можно ли сказать, что вы опоздали с заменами?

— Трудно говорить постфактум. Мы прежде, чем принять какое-то решение анализируем ситуацию, поэтому на такой вопрос однозначно и объективно не ответишь.