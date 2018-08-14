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00:37 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Астаны» прокомментировал вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал поражение от хорватского «Динамо» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Игра в Загребе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, а неделей ранее казахстанский клуб на своем поле проиграл с результатом 0:2.

Таким образом, «Динамо» с общим счетом 3:0 выиграло противостояние, а «Астана» вылетела из ЛЧ.

— Разочарованы ли вы сегодняшним поражением или такова реальность?

— Я не думаю, что кому-то интересно сейчас мое настроение. Мы недовольны этим поражением. И нам остается лишь поздравить соперника с победой, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».

— Можно ли сказать, что вы опоздали с заменами?

— Трудно говорить постфактум. Мы прежде, чем принять какое-то решение анализируем ситуацию, поэтому на такой вопрос однозначно и объективно не ответишь.

Добавим, что «Динамо» теперь поборется с швейцарским «Янг Бойзом» за место в группе ЛЧ, а «Астана» сыграет за выход в группу Лигу Европы с победителем пары между кипрским АПОЭЛом и израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы.

Динамо З 1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
14.08.2018, 21:00 3-й отборочный раунд Maksimir
Главные тренеры
Ненад Белица Роман Григорчук
Голы
74′ Марио Гавранович  
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 3
7 Угловые 5
17 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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