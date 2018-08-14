Тренер «Астаны» прокомментировал вылет из Лиги чемпионов
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал поражение от хорватского «Динамо» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал поражение от хорватского «Динамо» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
Игра в Загребе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, а неделей ранее казахстанский клуб на своем поле проиграл с результатом 0:2.
Таким образом, «Динамо» с общим счетом 3:0 выиграло противостояние, а «Астана» вылетела из ЛЧ.
— Разочарованы ли вы сегодняшним поражением или такова реальность?
— Я не думаю, что
— Можно ли сказать, что вы опоздали с заменами?
— Трудно говорить постфактум. Мы прежде, чем принять
Добавим, что «Динамо» теперь поборется с швейцарским «Янг Бойзом» за место в группе ЛЧ, а «Астана» сыграет за выход в группу Лигу Европы с победителем пары между кипрским АПОЭЛом и израильским «Хапоэлем» из
|Ненад Белица
|Роман Григорчук
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|5
|17
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка (Литва)