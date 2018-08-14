Текущие события
Футбол. Еврокубки
14.08
Аякс3
Стандард Л0
Футбол. Еврокубки
14.08
Спартак Тр1
Црвена Звезда2
Футбол. Еврокубки
14.08
Шкендия0
Зальцбург1
Футбол. Еврокубки
14.08
Фенербахче1
Бенфика1
Футбол. Еврокубки
14.08
АЕК2
Селтик1
Футбол. Еврокубки
14.08
Динамо З1
Астана0
Футбол. Еврокубки
14.08
Видеотон0
Мальме0
Футбол. Еврокубки
14.08
Спартак М0
ПАОК0
Футбол. Еврокубки
14.08
БАТЭ1
Карабах1
Футбол. Еврокубки
14.08
Динамо К2
Славия Пр0
Все события
Фоторепортажи
23Греческая трагедия «Спартака» в Москве
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
00:36 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Динамо» рассказал о победе над «Астаной» и оценил шансы клуба в следующем раунде ЛЧ

Главный тренер хорватского «Динамо» Ненад Белица прокомментировал победу над «Астаной» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Источник: index.hr

Игра в Загребе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, а неделей ранее казахстанский клуб на своем поле проиграл с результатом 0:2.

Таким образом, «Динамо» с общим счетом 3:0 выиграло противостояние, а «Астана» вылетела из ЛЧ.

— Поздравляю свою команду с выходом в плей-офф Лиги Чемпионов. Я доволен той игрой, которую показала команда, мы имели моменты у чужих ворот. Теперь постараемся дальше развить успех, — цитирует Белицу официальный сайт «Астаны».

— Насколько серьезна травма Гояка?

— Пока не могу точно ответить на этот вопрос, но постараемся, чтобы его восстановление не заняло много времени.

— Довольны ли вы поддержкой со стороны болельщиков?

— Очень доволен поддержкой болельщиков. Конечно, их сегодня было меньше, чем в матче против «Хапоэля», но они оказали нам важную поддержку.

— Ваше мнение о будущем сопернике — швейцарском «Янг Бойз»?

— Они серьезный соперник, но я верю в свою команду, и, если мы покажем свой лучший футбол, мы сможем пройти швейцарцев. Они фавориты, но ответный матч пройдет в Загребе, поэтому у нас есть шансы выйти в группу.

Добавим, что «Динамо» теперь поборется с швейцарским «Янг Бойзом» за место в группе ЛЧ, а «Астана» сыграет за выход в группу Лигу Европы с победителем пары между кипрским АПОЭЛом и израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы.

Динамо З 1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
14.08.2018, 21:00 3-й отборочный раунд Maksimir
Главные тренеры
Ненад Белица Роман Григорчук
Голы
74′ Марио Гавранович  
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 3
7 Угловые 5
17 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо З
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Стали известны результаты взвешивания "Канело" за месяц до реванша с Головкиным
«Спартак» ни разу не ударил в створ и вылетел из Лиги чемпионов
Иван Саввиди: Приятно, что «Спартак» унижен на своем стадионе
«Реал» и «Атлетико» разыграют в Эстонии Суперкубок УЕФА
Сергей Семак строит в «Зените» суперклуб по заветам Спаллетти
Каррера: Я горжусь своей командой, мне нечего ей предъявить
«Рома» объявила о приобретении чемпиона мира за 26 млн евро
TNT Sports: Месси приостановил карьеру в сборной Аргентины
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь