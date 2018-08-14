Тренер «Динамо» рассказал о победе над «Астаной» и оценил шансы клуба в следующем раунде ЛЧ

Источник: index.hr

Игра в Загребе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, а неделей ранее казахстанский клуб на своем поле проиграл с результатом 0:2.

Таким образом, «Динамо» с общим счетом 3:0 выиграло противостояние, а «Астана» вылетела из ЛЧ.

— Поздравляю свою команду с выходом в плей-офф Лиги Чемпионов. Я доволен той игрой, которую показала команда, мы имели моменты у чужих ворот. Теперь постараемся дальше развить успех, — цитирует Белицу официальный сайт «Астаны».

— Насколько серьезна травма Гояка?

— Пока не могу точно ответить на этот вопрос, но постараемся, чтобы его восстановление не заняло много времени.

— Довольны ли вы поддержкой со стороны болельщиков?

— Очень доволен поддержкой болельщиков. Конечно, их сегодня было меньше, чем в матче против «Хапоэля», но они оказали нам важную поддержку.

— Ваше мнение о будущем сопернике — швейцарском «Янг Бойз»?

— Они серьезный соперник, но я верю в свою команду, и, если мы покажем свой лучший футбол, мы сможем пройти швейцарцев. Они фавориты, но ответный матч пройдет в Загребе, поэтому у нас есть шансы выйти в группу.