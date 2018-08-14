Тренер «Динамо» рассказал о победе над «Астаной» и оценил шансы клуба в следующем раунде ЛЧ
Главный тренер хорватского «Динамо» Ненад Белица прокомментировал победу над «Астаной» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
Главный тренер хорватского «Динамо» Ненад Белица прокомментировал победу над «Астаной» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
Игра в Загребе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, а неделей ранее казахстанский клуб на своем поле проиграл с результатом 0:2.
Таким образом, «Динамо» с общим счетом 3:0 выиграло противостояние, а «Астана» вылетела из ЛЧ.
— Поздравляю свою команду с выходом в
— Насколько серьезна травма Гояка?
— Пока не могу точно ответить на этот вопрос, но постараемся, чтобы его восстановление не заняло много времени.
— Довольны ли вы поддержкой со стороны болельщиков?
— Очень доволен поддержкой болельщиков. Конечно, их сегодня было меньше, чем в матче против «Хапоэля», но они оказали нам важную поддержку.
— Ваше мнение о будущем сопернике — швейцарском «Янг Бойз»?
— Они серьезный соперник, но я верю в свою команду, и, если мы покажем свой лучший футбол, мы сможем пройти швейцарцев. Они фавориты, но ответный матч пройдет в Загребе, поэтому у нас есть шансы выйти в группу.
Добавим, что «Динамо» теперь поборется с швейцарским «Янг Бойзом» за место в группе ЛЧ, а «Астана» сыграет за выход в группу Лигу Европы с победителем пары между кипрским АПОЭЛом и израильским «Хапоэлем» из
|Ненад Белица
|Роман Григорчук
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|5
|17
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка (Литва)