Александр Глеб: Даже вдесятером «Карабах» оказывал давление

Источник: РИА "Новости"

— И нам немножко повезло, да и мы не забили свои моменты, — приводит слова Глеба Football.by. — В принципе равная игра. Даже оставшись вдесятером соперник оказывал давление. У «Карабаха» индивидуально сильные игроки. Техничнее, быстрее ХИКа. Очень сильный соперник. Слава Богу, что мы его прошли.

Установка сегодня была надежно сыграть сзади и быстро переходить в атаку. У нас впереди есть быстрые футболисты. Это надо использовать.

— Вы говорили, что возвращаетесь в БАТЭ для того, чтобы помочь клубу получить евроосень и красиво завершить карьеру. Практически смогли уже это сделать?