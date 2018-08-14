Александр Глеб: Даже вдесятером «Карабах» оказывал давление
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб — о ничье с «Карабахом» (1:1) и выходе в следующий отборочный раунд Лиги чемпионов.
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб — о ничье с «Карабахом» (1:1) и выходе в следующий отборочный раунд Лиги чемпионов.
— И нам немножко повезло, да и мы не забили свои моменты, — приводит слова Глеба Football.by. — В принципе равная игра. Даже оставшись вдесятером соперник оказывал давление. У «Карабаха» индивидуально сильные игроки. Техничнее, быстрее ХИКа. Очень сильный соперник. Слава Богу, что мы его прошли.
Установка сегодня была надежно сыграть сзади и быстро переходить в атаку. У нас впереди есть быстрые футболисты. Это надо использовать.
— Вы говорили, что возвращаетесь в БАТЭ для того, чтобы помочь клубу получить евроосень и красиво завершить карьеру. Практически смогли уже это сделать?
— Практически. Но впереди еще есть небольшой барьер. Будем двигаться постепенно. Сейчас еще игра в чемпионате, потом матч с ПСВ. Это сильная команда, но играть можно с любым соперником, что доказал чемпионат мира. Все будет нормально, все в наших руках.
|Алексей Бага
|Гурбан Гурбанов
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|13
|Главный судья
|Андрис Трейманис (Латвия)