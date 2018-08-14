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01:03 (мск), источник: Советский спорт

Александр Глеб: Даже вдесятером «Карабах» оказывал давление

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб — о ничье с «Карабахом» (1:1) и выходе в следующий отборочный раунд Лиги чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

— И нам немножко повезло, да и мы не забили свои моменты, — приводит слова Глеба Football.by. — В принципе равная игра. Даже оставшись вдесятером соперник оказывал давление. У «Карабаха» индивидуально сильные игроки. Техничнее, быстрее ХИКа. Очень сильный соперник. Слава Богу, что мы его прошли.

Установка сегодня была надежно сыграть сзади и быстро переходить в атаку. У нас впереди есть быстрые футболисты. Это надо использовать.

— Вы говорили, что возвращаетесь в БАТЭ для того, чтобы помочь клубу получить евроосень и красиво завершить карьеру. Практически смогли уже это сделать?

— Практически. Но впереди еще есть небольшой барьер. Будем двигаться постепенно. Сейчас еще игра в чемпионате, потом матч с ПСВ. Это сильная команда, но играть можно с любым соперником, что доказал чемпионат мира. Все будет нормально, все в наших руках.

БАТЭ 1:1
Первый тайм: 1:0
Карабах
14.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей Бага Гурбан Гурбанов
Голы
20′ Мирко Иванич 10
8 Мигель Маркос Мадера Мичел 54′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
3 Угловые 6
9 Фолы 13
Судьи
Главный судья Андрис Трейманис (Латвия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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