«Реал» и «Атлетико» разыграют в Эстонии Суперкубок УЕФА по футболу

Источник: AP 2018

Прошлый еврокубковый сезон вновь прошел под знаком испанского футбола — клубы из Мадрида выиграли оба еврокубковых трофея. Последний раз Испания оставалась без европейских побед пять лет назад, когда Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА выиграла «Бавария», а победителем Лиги Европы стал «Челси». С тех пор минимум двумя из трех этих трофеев владели исключительно испанские команды.

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Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится в преддверии стартующего в пятницу чемпионата Испании, где оба столичных клуба вновь, наряду с «Барселоной», будут бороться за победу в первенстве. При этом «Реалу» предстоит непростой сезон после ухода в итальянский «Ювентус» Криштиану Роналду, «Атлетико» же летом серьезно усилил состав и выглядит едва ли не фаворитом предстоящей встречи в столице Эстонии.

Помимо португальского нападающего «Реал» покинул и главный тренер Зинедин Зидан, поэтому болельщики команды с тревогой ждут сезона под руководством бывшего наставника сборной Испании Хулена Лопетеги, который подписал контракт с клубом за несколько дней до старта чемпионата мира. Заключение соглашения стало причиной скандального увольнения специалиста из национальной команды. Подобная ситуация не лучшим образом сказалась на репутации клуба.

«Реал» выиграл два предыдущих Суперкубка УЕФА, победив в 2016 году «Севилью» со счетом 3:2, а в 2017 году — «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Всего команда четырежды завоевывала этот трофей (2002, 2014, 2016, 2017). «Атлетико» дважды побеждал в розыгрыше, обыграв «Интер» (2010) и «Челси» (2012).

Лопетеги делает ставку на опытных футболистов

Новый тренер «Реала» предпочитает схему 4−2−3−1, в которой пока нет места лучшему футболисту чемпионата мира хорвату Луке Модричу. Разговоры о его возможном уходе не стихают весь август, в межсезонье в центре поля наигрывались Каземиро, Тони Кроос и Иско. Не исключено, что в Таллине в стартовом составе не выйдет ни один новичок «Реала» — может остаться в запасе даже бельгийский голкипер Тибо Куртуа, купленный у «Челси». Лопетеги накануне игры не стал говорить, кто выйдет на поле, хотя отметил, что решение уже принял.

Проигрывает конкуренцию на правом фланге обороны и Альваро Одриосола, перешедший из клуба «Реал Сосьедад», его позицию закрывает Дани Карвахаль. Слева в атаке в летних товарищеских матчах отлично выглядел Гарет Бэйл, поэтому 18-летний бразилец Винисиус Жуниор пока будет выходить на замену.

В «Атлетико» ситуация противоположная: команда сохранила своего лидера Антуана Гризманна и главного тренера Диего Симеоне, приобретя сразу несколько новичков, которые уже готовы играть в основном составе. Речь идет о полузащитнике Родриго Эрнандесе из «Вильярреала» и французском хавбеке Тома Лемаре, купленном у «Монако». Также пополнили состав «Атлетико» колумбийский защитник Сантьяго Ариас, форвард из Хорватии Никола Калинич и португальский нападающий Желсон Мартинш. В роли дублера голкипера Яна Облака теперь выступает опытный Антонио Адан из «Бетиса», являющийся воспитанником «Реала».

10 лет победе «Зенита»

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет на стадионе «А. Ле Кок» в Таллине, который может вместить всего 13 тысяч зрителей. В случае ничьей в основное время будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут, где будут возможны четвертые замены — Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел это правило в матчах под своей эгидой. Кроме того, в заявку на игру могут быть включены по 23 игрока каждой из команд.

Суперкубок УЕФА будет разыгран в 43-й раз, впервые этот трофей в 1973 году завоевал «Аякс» из Нидерландов. Вплоть до 1999 года в этих встречах играли обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков, причем долгие годы трофей разыгрывался в двухматчевом противостоянии. Последние 20 лет за Суперкубок борются победители Лиги чемпионов и розыгрыша Кубка УЕФА (впоследствии — Лиги Европы).

По пять раз Суперкубок УЕФА завоевали испанская «Барселона» и итальянский «Милан». В 2008 году трофей выиграл петербургский «Зенит», который в матче на стадионе «Луи II» в Монако победил «Манчестер Юнайтед» (2:1). Голами отметились Павел Погребняк и Данни. Тремя годами ранее ЦСКА проиграл матч за Суперкубок УЕФА английскому «Ливерпулю» (1:3 — в дополнительное время).