ФК ПАОК отправил «Спартак» в Лигу Европы, сломав характер подопечных Карреры

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Во время домашней игры «Спартак» пришли поддержать больше 40 тыс. человек. Всю встречу болельщики футбольными кричалками и песнями гнали свою команду вперед, оказывая таким образом давление на игроков ПАОКа. Несмотря на это, «Спартак» не забил и ни разу не пробил в створ ворот.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 14.08.2018, 20:30 Спартак М 0 ПАОК 0

После матча своим мнением с журналистами по поводу игры поделился президент греческого клуба Иван Саввиди. «Мы смогли сломать характер противника, который был обязан при такой поддержке побеждать. “Спартак” — клуб с огромной историей и возможностями, очень непредсказуемая команда, поэтому до последних секунд в матче висело напряжение», — заявил Саввиди.

Прокомментировал итоги встречи и президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. «Мне не понравилось, как играл “Спартак” в первом тайме, но понравилось то, как это было во втором, команда вдесятером играла, как в равных составах. Сравнивать с чемпионатом России еще рано, команды только втягиваются и как-то тяжело. Многие футболисты функционально еще не готовы показывать более качественную игру, мне очень жаль, что так получилось», — отметил Прядкин.

Начало сезона и удаление Адриано

«Спартак» провел только пятую игру после старта нового сезона: до этого команда сыграла в трех матчах чемпионата России и одну встречу с ПАОКом. Многие клубы РПЛ стартовали неудачно — чемпион России «Локомотив» и вице-чемпион ЦСКА набрали за три матча только по два очка. «Зенит» в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы разгромно проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:4. Теперь «Спартак» выбыл из Лиги чемпионов и будет играть в турнире рангом ниже.

«Неудача “Спартака” связана с недобором кондиций на старте сезона. Жалко, но вы сами все видели. Это только начало сезона», — сказал помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.

В результате плохую игру показывают и лидеры команд.

В «Спартаке» критике часто подвергаются полузащитники Квинси Промес, Денис Глушаков и Фернандо, а также нападающий Луис Адриано. В ответном матче с ПАОКом все футболисты смотрелись неоднозначно, бразильский форвард и вовсе подвел команду, заработав удаление на 33-й минуте за неспортивное поведение по отношению к сопернику.

Однако ПАОК, по сравнению со «Спартаком», не сыграл еще ни одной встречи в чемпионате Греции — национальный турнир стартует только 25 августа. До этого команда провела только два матча во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля», выиграв с общим счетом 5:1.

Гордость за команду

После игры главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что, несмотря на неудачный результат, он гордится своей командой за то, что она показала на поле. «В этих двух матчах у нас было 20 минут блэкаута (англ. “затмение” — прим. ТАСС), которые и привели к поражению в противостоянии. Сегодня ничего предъявить команде не могу, мы провели 70 минут в меньшинстве и все сделали для победы. Мне не на что жаловаться», — сказал он.

Его визави Рэзван Луческу выделил старание своих подопечных, которые смогли сдержать натиск «Спартака». «Мы стремились победить, но, к сожалению, не смогли этого сделать. У соперника выделю [французского защитника Самуэля] Жиго. Возможно, мы играли неинтересно, но достигли своей цели, а “Спартак” не достиг», — заявил тренер.

Капитан москвичей Денис Глушаков рассказал, что Адриано принес извинения команде за свой поступок. «Адриано после матча извинился перед всей командой, сказал, что подвел. Считаю, что он поступил по-человечески. Такое бывает, он тоже человек, все равно уже ничего не вернешь, нужно сделать выводы и двигаться дальше», — сказал Глушаков, отметив, что по ходу встречи игроки ПАОКа провоцировали, симулировали и тянули время.

Защитник греческого клуба Фернанду Варела подчеркнул, что его команде удалось победить за счет семейного духа и проявленного характера. «Сегодня наш клуб добился исторического достижения.

Было очень тяжело, но за счет семейного духа, единства и проявленного характера нам удалось пройти «Спартак». Фернанду Варела

Сегодня мы не использовали множество голевых моментов, но мы прошли дальше", — отметил футболист.

Атмосфера вокруг матча

Еще после первого матча команд в Салониках, где не могли присутствовать фанаты «Спартака» из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), атмосфера на ответной игре обещала быть захватывающей. ПАОК известен своими активными фанатами, но помимо них на стадионе находились около 100 болельщиков московской команды, прибывших в Грецию в качестве спонсоров клуба, а также те, кто приобрел билеты на центральные трибуны.

Во время и по окончании матча несколько журналистов российских СМИ, присутствовавших на игре в Салониках, сообщали в соцсетях, что болельщики греческого клуба напали на них у входа в ложу прессы. Они отмечали, что принимающая сторона и полиция не предприняли необходимых мер для поддержания порядка. Однако пресс-служба ПАОКа сообщила, что конфликт был вызван неэтичным поведением одного из представителей медиа при входе на арену, его удалось предотвратить благодаря вмешательству служб безопасности, полиция города не зарегистрировала инцидентов, связанных с нападением на российских журналистов. Позднее УЕФА не стал открывать дисциплинарное дело по данному факту.

После инцидентов в Греции в группах болельщиков «Спартака» в социальных сетях появлялись записи о том, что российские фанаты «будут ждать греков» на матче в Москве. На ответную встречу приехали всего около 100 болельщиков ПАОКа, 59 из которых сидели на гостевом секторе стадиона, а остальные — в VIP-зоне. Однако никаких стычек не было ни до, ни во время, ни после игры.

Несмотря на это, «Спартак» может быть казан за поведение своих болельщиков. В одном из моментов игры они, недовольные решениями судьи, стали кричать «УЕФА — мафия», что может повлечь за собой наказание. Учитывая, что ранее УЕФА вынес решение о закрытии гостевого сектора на двух выездных матчах команды в еврокубках и на одном — условно, сейчас наказание может последовать более серьезное. При другом исходе событий «Спартак» получит только штраф.

Кроме этого, УЕФА может наказать защитника ПАОКа Евгения Хачериди. После финального свистка футболист подошел к трибуне болельщиков «Спартака» и начал демонстрировать щитки на ногах, разукрашенные в цвета украинского флага. Согласно правилам, экипировка футболиста не должна иметь никаких политических, религиозных или персональных лозунгов, заявлений или изображений. За нарушение этого пункта игрок может быть оштрафован.