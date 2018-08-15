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12:16 (мск), источник: Vesti.kz

Президент «Астаны» назвал причины вылета из Лиги чемпионов и обозначил цель на Лигу Европы

Президент «Астаны» Саян Хамитжанов прокомментировал поражение столичного клуба от загребского «Динамо» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Встреча команд, прошедшая на стадионе «Максимир» в Загребе в ночь с 14 на 15 августа, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В первой игре победу со счетом 2:0 праздновало «Динамо», которое и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов. «Астаны» же выбыла в аналогичную стадию Лиги Европы.

— Как мы и ожидали, «Динамо» (Загреб) показало себя с лучшей стороны — это серьезный соперник, сбалансированная во всех линиях команда, игроки которой обладают высоким индивидуальным мастерством. И нужно признать, хорватский клуб на сегодняшний день лучше нас, и наш соперник вполне заслуженно прошел нас. Безусловно, мы сыграли ниже своих возможностей и нужно констатировать, что задачу максимум — попадание в групповую стадию Лиги чемпионов, мы, к сожалению, не выполнили. Мы будем биться в раунде плей-офф Лиги Европы за право играть в групповой стадии этого престижного турнира.

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— В чем основная причина двух поражений в матчах с хорватским чемпионов и, в целом, невразумительной игры «Астаны» в третьем отборочном раунде?
— Очевидно, что мы можем играть намного лучше, однако, новые футболисты «Астаны», к сожалению, еще полностью не адаптировались к командной игре, к тому же, новички не набрали свои оптимальные кондиции. В этом, на мой взгляд, основная причина наших поражений в противостоянии с «Динамо», но в этом и наш потенциал роста, — цитирует Хамитжанов официальный сайт клуба.

Добавим, что за путевку в групповой этапа Лиги Европы «Астана» поборется с победителем пары между израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы и кипрским АПОЭЛом. Первый матч этих команд завершился со счетом 2:2, а ответный пройдет 16 августа в Лимассоле и начнется в 23:00 по астанинскому времени.

Матчи «Астаны» в раунде плей-офф Лиги Европы пройдут 23 и 30 августа. Казахстанский клуб начнет противостояние с гостевой игры.

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