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12:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» впервые не забила в трех матчах подряд в еврокубках

«Астана» выбыла из Лиги чемпионов, проиграв в третьем отборочном раунде загребскому «Динамо» — 0:3 (0:2, 0:1). При этом казахстанский чемпион впервые не смог забить в третьей игре подряд за еврокубковый сезон, передает корреспондент Vesti.kz.

Кроме того, астанчане во второй раз вылетели из ЛЧ в рамках третьего этапа. В первый раз это случилось в сезоне-2016/2017, когда на этой стадии не прошли шотландский «Селтик» — 2:3 (1:1 дома, 1:2 на выезде).

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Несмотря на вылет из Лиги чемпионов, команда Романа Григорчука выступит в раунде плей-офф Лиги Европы. Соперником казахстанского клуба станет победитель в противостоянии между «Хапоэлем» из Беэр-Шевы и АПОЭЛом из Никосии. Первый матч команд завершился вничью 2:2, а ответная игра пройдет 16 августа в Лимасоле.

«Астана» начнет двухраундовое противостояние с гостевой игры 23 августа, ответная встреча пройдет 30-го числа в столице Казахстана.

В свою очередь «Динамо» в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с швейцарским «Янг Бойзом». Первый матч соперники проведут 21 августа в Берне, а через неделю встретятся в Загребе. Победитель пары выйдет в групповой раунд турнира, а проигравший сыграет в группе Лиги Европы.

Добавим, что «Астана» и загребское «Динамо» впервые соперничали между собой в турнирах под эгидой УЕФА. Лучшим результатом обоих клубов является участие в групповом раунде Лиги чемпионов: казахстанцы играли в этом турнире в 2015 году, а хорваты — в 2011, 2012, 2015 и 2016 годах.

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