«Астана» впервые не забила в трех матчах подряд в еврокубках

Кроме того, астанчане во второй раз вылетели из ЛЧ в рамках третьего этапа. В первый раз это случилось в сезоне-2016/2017, когда на этой стадии не прошли шотландский «Селтик» — 2:3 (1:1 дома, 1:2 на выезде).

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Несмотря на вылет из Лиги чемпионов, команда Романа Григорчука выступит в раунде плей-офф Лиги Европы. Соперником казахстанского клуба станет победитель в противостоянии между «Хапоэлем» из Беэр-Шевы и АПОЭЛом из Никосии. Первый матч команд завершился вничью 2:2, а ответная игра пройдет 16 августа в Лимасоле.

«Астана» начнет двухраундовое противостояние с гостевой игры 23 августа, ответная встреча пройдет 30-го числа в столице Казахстана.

В свою очередь «Динамо» в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с швейцарским «Янг Бойзом». Первый матч соперники проведут 21 августа в Берне, а через неделю встретятся в Загребе. Победитель пары выйдет в групповой раунд турнира, а проигравший сыграет в группе Лиги Европы.