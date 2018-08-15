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12:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» вслед за вылетом из Лиги чемпионов потеряла статус самой бьющей команды в квалификации

«Астана» не смогла пройти загребское «Динамо» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, в результате чего вслед за вылетом из турнира потеряла лидирующую позицию в рейтинге самых бьющих команд квалификации, передает корреспондент Vesti.kz.

С первого места астанчан потеснила «Црвена Звезда». Причем сербский клуб, как и казахстанский, нанес 92 удара, вот только чаще попадал в створ (35−31), что и сказалось на распределении мест.

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Кстати, «Црвена Звезда» прошла в раунд плей-офф Лиги чемпионов, победив словацкий «Спартак» (1:1, 2:1). В решающем этапе за выход в групповую стадию сербы сыграют с австрийским «Зальцбургом».

Тройку «самых бьющих» замыкает пока выбывший из ЛЧ «Селтик» (88 ударов). В третьем раунде шотландцы уступили греческому клубу АЕК (1:1, 1:2).

Отметим, что несмотря на поражение в ответном матче в Загребе, «Астана» не сильно уступила «Динамо» по основным компонентам игры: удары 11−10 (в створ 2−3), угловые 7−5, офсайды 1−2, желтые карточки 0−2, фолы 16−13, владение мячом 45%-55%.

Как видно, команда Романа Григорчука больше попадала в створ ворот, меньше фолила и чаще владела мячом.

«Астана» и загребское «Динамо» впервые между собой встречались в турнирах под эгидой УЕФА.

Таким образом, после вылета из Лиги чемпионов астанчане выступят в раунде плей-офф Лиги Европы. Их соперником станет победитель в паре «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — АПОЭЛ (Никосия, Кипр). Первый матч команд завершился вничью 2:2, а ответная игра пройдет 16 августа в Лимасоле.

«Астана» начнет двухраундовое противостояние с гостевой игры 23 августа, ответная встреча пройдет 30-го числа в столице Казахстана.

В свою очередь «Динамо» в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с швейцарским «Янг Бойзом». Первый матч соперники проведут 21 августа в Берне, а через неделю встретятся в Загребе. Победитель пары выйдет в групповой раунд турнира, а проигравший сыграет в группе Лиги Европы.

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