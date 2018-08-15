«Мы никогда не играли так хорошо, как сейчас». Игроки «Динамо» о победе над «Астаной» в ЛЧ

«Я не могу говорить о прошлом, но с тех пор, как я попал в «Динамо», это действительно так — мы никогда не играли так хорошо, как сейчас. Почему? Климат в раздевалке великолепный, это дает надежду, что мы можем играть еще лучше.

Мы все друзья, играем друг с другом, отдаемся на поле. При этом от нас ушло много хороших игроков, некоторые из них были лидерами командами, но несмотря на это, мы надеемся продолжить успешное выступление. Сейчас довольны тем, что прошли в следующий раунд Лиги чемпионов.

Конечно, счастливы, что удалось обеспечить себе еврокубковую осень, но это еще не все, впереди нас ждет тяжелая работа, «Янг Бойз» — отличная команда, но важным будет ответная игра в Загребе, — рассказал Jutarnji словенский защитник «Динамо» Петар Стоянович.

«Все отлично, у нас был положительный результат в Астане, но мы знали, что должны сохранить концентрацию и в ответном матче. В итоге, провели замечательную работу — от нападающего до вратаря, они ничего не сделали у наших ворот. Так мы должны играть и дальше.

До группового этапа Лиги чемпионов еще 180 минут, мы подошли к нему ближе, думаю, шансы пройти «Янг Бойз» можно расценить как 50 на 50. «Янг Бойз» — такой же сильный клуб, как и «Астана», — считает автор победного гола в ворота казахстанского чемпиона Марио Гавранович.

Солидарен с одноклубником и боснийский легионер Изет Хайрович:

«Янг Бойз» — серьезный противник. Но у нас есть шанс его пройти и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Я считаю, что наших болельщиков соберется еще больше в предстоящих играх. И если мы будем играть также хорошо, как с «Астаной», то сможем решить свою задачу.

Также своим мнением о прошедшей игре поделился хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов:

«Динамо» удивил меня, я думал, что мы сможем с ним справиться, но соперник победил нас с общим счетом 3:0. «Динамо» выглядит хорошо, у него отличный тренер, который прекрасно знает свою работу. Уверен, хорватская команда будет конкурентоспособна в еврокубках. Может быть, в Лиге чемпионов ей придется немного сложнее. Наша команда не такая, как в прошлом году, некоторые игроки ушли. Нам нужно понять, что попасть в Лигу чемпионов не так просто.